Алмаз Хусаинов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", — сказано в сообщении.

По информации ведомства, Хусаинов будет отвечать за вопросы регионального развития и стимулирования отраслей экономики отдельных субъектов Российской Федерации.

Хусаинов родился в 1988 году. До 2020 года он занимал должность замминистра промышленности и торговли Татарстана, затем был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.