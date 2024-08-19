Алмаз Хусаинов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Премьер-министр РФ Мишустин назначил Алмаза Хусаинова замглавы Минстроя
Алмаз Хусаинов назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Обложка © Telegram / Минстрой России
Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ назначен Алмаз Хусаинов. Как сообщает пресс-служба Минстроя, соответствующее распоряжение подписано главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алмаза Хусаинова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", — сказано в сообщении.
По информации ведомства, Хусаинов будет отвечать за вопросы регионального развития и стимулирования отраслей экономики отдельных субъектов Российской Федерации.
Хусаинов родился в 1988 году. До 2020 года он занимал должность замминистра промышленности и торговли Татарстана, затем был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак займёт должность члена наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" вместо министра обороны России Андрея Белоусова. Соответсвующий документ уже подписан.