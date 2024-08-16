Новак займёт должность члена набсовета ВЭБ.РФ вместо Белоусова
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак займёт должность члена наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" вместо министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом говорится в распоряжении правительства.
"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Белоусова А. Р. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А. В", — говорится в документе, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ". Теперь пост займёт Игорь Шувалов. В этой должности он будет работать следующие пять лет.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов