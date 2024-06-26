Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ.РФ

Игорь Шувалов переназначен председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ". Он будет занимать этот пост следующие пять лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", — говорится в тексте указа.