Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Игорь Шувалов переназначен председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ". Он будет занимать этот пост следующие пять лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", — говорится в тексте указа.
Отметим, что Шувалов возглавляет корпорацию "ВЭБ.РФ" с 2018 года. Кроме того, глава государства подписал указ, согласно которому переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).