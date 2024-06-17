Путин вывел ФМБА из-под ведомства Минздрава под личное управление
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин подписал указ, который выводит Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из-под ведомства Министерства здравоохранения и передаёт его под прямое управление руководителя страны. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.
"Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации", — указано в распоряжении президента.
Ранее Life.ru рассказывал о рабочих планах Владимира Путина на нынешнюю неделю. Президент планирует посетить один из регионов России, пока не известно, какой именно. Кроме того, 22-го числа глава страны возложит цветы на Могилу Неизвестного Солдата в Кремле, также у него запланированы контакты с коллегами из иностранных государств и совещание на тему российской миграционной политики.