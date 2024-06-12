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12 июня, 12:39

Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ об отмене санкций

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая требовала отмены санкций Евросоюза. Это следует из принятого решения инстанции.

"Иск отклонён", — говорится в документе.

Также в решении указано, что ВЭБ.РФ помимо собственных расходов должен будет оплатить расходы Совета ЕС.

Как пишет ТАСС, ранее в госкорпорации сообщили, что оспаривали в суде ЕС санкции, введённые в феврале 2022 года. По словам юристов ВЭБ.РФ, европейская сторона не представила никаких доказательств незаконности действий компании. Согласно материалам суда, ВЭБ.РФ указал, что при принятии решения ЕС допустил "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", а также не выполнил обязательства по указанию причин решения и нарушил право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ остаётся ключевым участником мировой торговли, несмотря на санкции. Как уточнил лидер РФ, в частности, объём торговли с Ближним Востоком вырос вдвое, а в целом на дружественные страны приходится три четверти товарооборота РФ.

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ТАСС / Роман Пименов

Никита Никонов
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