Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ об отмене санкций

Как пишет ТАСС, ранее в госкорпорации сообщили, что оспаривали в суде ЕС санкции, введённые в феврале 2022 года. По словам юристов ВЭБ.РФ, европейская сторона не представила никаких доказательств незаконности действий компании. Согласно материалам суда, ВЭБ.РФ указал, что при принятии решения ЕС допустил "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", а также не выполнил обязательства по указанию причин решения и нарушил право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения.