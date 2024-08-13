Путин назначил нового главу Верховного суда Татарстана

Срок его полномочий составит шесть лет. Гильмутдинов окончил Казанский госуниверситет. В 2002 году занял должность помощника судьи Авиастроительного районного суда Казани. Спустя семь лет после этого начал работать судьёй районного Московского суда города. В 2014 году перешёл в Верховный суд. В 2019 году был назначен председателем Зеленодольского городского суда.