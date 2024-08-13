Путин назначил нового главу Верховного суда Татарстана
Путин назначил Азата Гильмутдинова председателем Верховного суда Татарстана
Азат Гильмутдинов. Обложка © Zelenodolsky.tat.sudrf.ru
Новым председателем Верховного суда Татарстана стал Азат Гильмутдинов. Соответствующий указ во вторник, 13 августа, подписал российский лидер Владимир Путин.
"Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верховного суда Республики Татарстан Гильмутдинова Азата Мансуровича", — сказано в документе.
Срок его полномочий составит шесть лет. Гильмутдинов окончил Казанский госуниверситет. В 2002 году занял должность помощника судьи Авиастроительного районного суда Казани. Спустя семь лет после этого начал работать судьёй районного Московского суда города. В 2014 году перешёл в Верховный суд. В 2019 году был назначен председателем Зеленодольского городского суда.
Согласно указу, главой Второго кассационного суда стал Анатолий Бондар, а председателем Восьмого — назначен Алексей Кирюшин. На посту заместителя руководителя Четвёртого апелляционного суда будет работать Николай Волков.