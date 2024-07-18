Путин подписал указ об увековечении памяти экс-главы Верховного суда Лебедева

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, которого не стало в феврале этого года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"Отмечая выдающийся вклад Вячеслава Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки, постановляю", — указано в документе.