Путин подписал указ об увековечении памяти экс-главы Верховного суда Лебедева
Вячеслав Лебедев. Обложка © VK / Верховный суд РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, которого не стало в феврале этого года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
"Отмечая выдающийся вклад Вячеслава Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки, постановляю", — указано в документе.
Так, глава государства поручил кабмину в течение полугода учредить стипендии имени Лебедева для учащихся в Российском государственном университете правосудия (РГУП). Кроме того, Путин порекомендовал Правительству Москвы рассмотреть возможность присвоения имени Лебедева скверу и установки мемориальной доски на доме, где жил судья.
Напомним, 23 февраля не стало председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он скончался на 81-м году жизни после длительной болезни. Лебедев занимал пост председателя Верховного суда с 1989 года, последний раз он появился на публике 6 февраля. В апреле судья Ирина Подносова была назначена председателем Верховного суда. Она стала первой женщиной на этой должности за всю историю органа.