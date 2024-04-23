Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Совет Федерации назначил Подносову на должность главы Верховного суда 17 апреля . Решение было принято единогласно. До этого она руководила в Верховном суде коллегией по экономическим спорам.

"Ирина Леонидовна, прежде всего поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось: Совет Федерации утвердил Вас в качестве Председателя Верховного Суда России. Это очень важная даже не должность – важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства", — обратился к Подносовой глава государства.