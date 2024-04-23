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23 апреля, 14:08

Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Президент России Владимир Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Беседа проходит в Кремле во вторник, 23 апреля.

Владимир Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Видео © Пресс-служба Кремля

Совет Федерации назначил Подносову на должность главы Верховного суда 17 апреля. Решение было принято единогласно. До этого она руководила в Верховном суде коллегией по экономическим спорам.

"Ирина Леонидовна, прежде всего поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось: Совет Федерации утвердил Вас в качестве Председателя Верховного Суда России. Это очень важная даже не должность – важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства", — обратился к Подносовой глава государства.

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Напомним, что должность председателя Верховного суда стала вакантной после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял высшую судебную инстанцию с 1989 года. Его не стало 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет. Российский лидер лично посетил церемонию прощания с Лебедевым. Конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России был объявлен 1 марта.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Марина Калегина
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