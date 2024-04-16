Подносова: Для снятия моратория на казнь потребуется менять Конституцию РФ

Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, отвечая на вопрос о возможном возвращении в России смертной казни, рассказала, что в этом вопросе она солидарна с бывшим председателем инстанции Вячеславом Лебедевым.

"Я не стала бы высказывать своё личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева. Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов. — Прим. Life.ru) полномочия — мы правоприменители, как будет решён вопрос, так мы его и будем исполнять", — объяснила Подносова во время заседания Комитета Совета Федерации.