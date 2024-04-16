Подносова: Для снятия моратория на казнь потребуется менять Конституцию РФ
Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, отвечая на вопрос о возможном возвращении в России смертной казни, рассказала, что в этом вопросе она солидарна с бывшим председателем инстанции Вячеславом Лебедевым.
"Я не стала бы высказывать своё личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева. Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов. — Прим. Life.ru) полномочия — мы правоприменители, как будет решён вопрос, так мы его и будем исполнять", — объяснила Подносова во время заседания Комитета Совета Федерации.
Она также рассказала, что Верховный суд продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства. Подносова напомнила, что в Госдуме сейчас находятся два законопроекта, один из которых уже прошёл первое чтение, а второй — на рассмотрении.
Напомним, 23 февраля 2024 года умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В конце марта стало известно, что коллегия судей рассмотрит заявку единственного кандидата на должность главы — Ирины Подносовой. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру на согласование в Совет Федерации. Комитет СФ по конституционному законодательству её утвердил.
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