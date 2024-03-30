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30 марта, 09:43

Политолог объяснил на примере США, Европы и Японии, как смертная казнь влияет на преступность

Политолог Бовт: В США смертная казнь есть, но преступность выше, чем в Европе

Комната для смертельных инъекций в тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния. Фото © Flickr / CACorrections

Комната для смертельных инъекций в тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния. Фото © Flickr / CACorrections

В странах, где существует смертная казнь, уровень преступности остаётся на таком же уровне, как и в государствах, где она отменена. Яркий тому пример — США, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт.

"Европа отказалась от смертной казни на волне преодоления опыта Второй мировой войны. Это всё варилось в европейских институтах, что вот будет построена новая Европа, мирная такая, политкорректная, толерантная, и поэтому мы откажемся от этих ужасов, никогда не будет у нас войны, никогда не будет у нас смертной казни и т.д", напомнил эксперт.

Политолог заметил, что во время принятия законов об отмене высшей меры в Европе население многих стран, включая Францию, выступало против. При этом США от отмены смертной казни тогда воздержались. Бовт также обратил внимание на Японию и Египет, где есть смертная казнь. При этом в первой стране преступность ничтожная, а во второй высокая.

Что касается Америки, то там уровень преступности гораздо выше, чем в европейских странах. Таким образом Бовт пришёл к выводу, что не существует никакой закономерности между вводом такой меры наказания и спадом беззакония или, наоборот, его повышения. Всё это является сугубо политическим процессом, связанным с тонкостями массовой психологии и чувством возмездия, поскольку для человека является свойственной реакция "убить на месте" в отношении каких-либо виновников крупных трагедий.

Адвокат объяснил, по каким статьям может применяться смертная казнь
Адвокат объяснил, по каким статьям может применяться смертная казнь

Ранее известный адвокат Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни. По его словам, это будет способствовать восстановлению социальной справедливости, поскольку родственники жертв теракта в "Крокусе" вряд ли сочтут приемлемым пожизненное заключение для террористов, расстреливавших их близких. А вот вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков убеждён, что возвращение смертной казни не приблизит к главной цели — предотвращению подобных ужасных трагедий.

Владимир Озеров
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