Политолог объяснил на примере США, Европы и Японии, как смертная казнь влияет на преступность

В странах, где существует смертная казнь, уровень преступности остаётся на таком же уровне, как и в государствах, где она отменена. Яркий тому пример — США, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт.

"Европа отказалась от смертной казни на волне преодоления опыта Второй мировой войны. Это всё варилось в европейских институтах, что вот будет построена новая Европа, мирная такая, политкорректная, толерантная, и поэтому мы откажемся от этих ужасов, никогда не будет у нас войны, никогда не будет у нас смертной казни и т.д", — напомнил эксперт.

Политолог заметил, что во время принятия законов об отмене высшей меры в Европе население многих стран, включая Францию, выступало против. При этом США от отмены смертной казни тогда воздержались. Бовт также обратил внимание на Японию и Египет, где есть смертная казнь. При этом в первой стране преступность ничтожная, а во второй высокая.

Что касается Америки, то там уровень преступности гораздо выше, чем в европейских странах. Таким образом Бовт пришёл к выводу, что не существует никакой закономерности между вводом такой меры наказания и спадом беззакония или, наоборот, его повышения. Всё это является сугубо политическим процессом, связанным с тонкостями массовой психологии и чувством возмездия, поскольку для человека является свойственной реакция "убить на месте" в отношении каких-либо виновников крупных трагедий.