Адвокат объяснил, по каким статьям может применяться смертная казнь

Смертную казнь можно ввести против террористов и педофилов, убивающих своих жертв, считает адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин. Он уточнил, что такое решение должно быть вынесено судом присяжных.

"Я допускаю смертную казнь по статьям "Терроризм", "Пособничество терроризму", делам по педофилии, сопряжённым с убийством жертвы. Я полагаю, что по таким категориям дел не могут применяться смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом", — сообщил Алёшкин в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам специалиста, излишне проводить референдум или ждать решения Конституционного суда, чтобы вернуть смертную казнь. Можно просто внести изменения в Уголовный кодекс. Таким образом законодатель своими силами может решить вопрос в области федерального закона.