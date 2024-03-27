Камни, азот, зенитки: 7 видов смертной казни, которые до сих пор актуальны

Высшую меру наказания применяют на всех континентах. Где-то её пытаются сделать "гуманной", где-то, наоборот, более жестокой и даже публичной. Но итог у этой процедуры всегда один — неминуемая смерть приговорённого.

1. Повешение

Виселица в Иране. Фото © Unsplash / Alireza Jalilian

Один из самых широко применяемых способов. Жертву сталкивают с возвышения с петлёй вокруг шеи. Шея ломается, и человек мгновенно умирает. Так делают в Индии, Японии, Сингапуре, Малайзии и Пакистане. В Иране смертников тоже вешают, но там из-под них вытаскивают табурет. Петля не ломает шею, а душит, и это длится какое-то время.

2. Расстрел

В СССР казнили с помощью "Макарова" с глушителем. Фото © Wikimedia Commons / Jimmi0567

Огнестрельное оружие тоже используется для казней во многих странах. Расстрел применяли и в России до введения моратория на высшую меру. Обычно делают один выстрел из пистолета в затылок, как в Китае или на Тайване. В Индонезии и Катаре расстреливают из автоматов или винтовок, а в Северной Корее, по слухам, даже из зенитных орудий.

3. Смертельная инъекция

Комната для смертельных инъекций в тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния. Фото © Flickr / CACorrections

Это аналог усыпления, которое применяют к больным или умирающим животным. В организм человека с помощью катетеров вводят специальные препараты. Смерть наступает через 5–15 минут. Инъекцию впервые использовали в США в 1982 году. Помимо Штатов, сейчас этим способом казнят в Китае, Таиланде, Гватемале, Вьетнаме и на Тайване.

4. Удушение азотом

Раньше в таких газовых камерах душили синильной кислотой, сейчас — азотом. Фото © Wikimedia Commons / Shelka04

Если во вдыхаемом воздухе мало кислорода, человек может потерять сознание. А если его нет вовсе, смерть неизбежна. Этот способ используют для эвтаназии животных.

Использовать удушение азотом в качестве "гуманного" умерщвления предложили в США 20 лет назад. В 2015-м этот способ разрешили применять в штате Оклахома. А первая процедура состоялась совсем недавно — в январе 2024 года в Алабаме. Казнь длилась 22 минуты.

5. Электрический стул

Электрический стул в тюрьме штата Флорида. Фото © Wikimedia Commons / Florida Department of Corrections / Doug Smith

Человека фиксируют на специальном стуле и пропускают через него ток высокого напряжения. Смерть наступает в результате поражения головного мозга. Устройство впервые использовали в 1890 году в США. С 1926 по 1976 год электрический стул также применялся на Филиппинах. Сейчас с помощью него по-прежнему можно казнить в Штатах, но это происходит крайне редко.

6. Обезглавливание

Меч палача. Фото © Wikimedia Commons / Brooklyn Museum

Отрубание головы пользовалось популярностью в Средние века. Как правило, такие казни были публичными — в назидание другим злоумышленникам. Как ни странно, обезглавливание практикуют до сих пор. Такое наказание предусмотрено за тяжкие преступления в Саудовской Аравии. Причём в качестве инструмента используется меч.

7. Забивание камнями

Эта процедура во все времена выглядела одинаково. Изображение © Wikimedia Commons / Abu'l-Hasan Ghaffari