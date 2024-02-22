В Алабаме хотят казнить ещё одного человека экспериментальным способом

В Алабаме хотят казнить ещё одного заключённого с помощью экспериментального способа — вызвать удушение с помощью чистого азота. Об этом 21 февраля сообщило агентство Associated Press.

Агентство передаёт, что в Верховный суд Алабамы обратилась администрация генпрокурора штата Стива Маршалла. Стражи правопорядка ходатайствовали перед служителями Фемиды о том, чтобы казнить при помощи азота 59-летнего Алана Юджина Миллера, который в 1999 году убил трёх человек.

Точной даты исполнения приговора на данный момент нет, потому что правозащитники не могут достичь консенсуса по поводу вопроса об этичности такого способа казни. Причиной стали судороги и конвульсии, которые были зафиксированы у казнённого в конце января аналогичным способом американца.

"Сейчас получены результаты первого эксперимента на людях, и они показывают, что удушение азотом ― мучительный, а не быстрый и безболезненный способ казни", — говорится в публикации.