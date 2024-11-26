Четыре фактора: Психолог объяснила, почему женатые мужчины стареют медленнее

Женатые мужчины стареют медленнее. Об этом заявила клинический психолог Европейского медицинского центра Валерия Мошняцкая. Факторы, влияющие на это, — эмоциональная поддержка, здоровый образ жизни, социальная активность и чувство ответственности.

Психолог отмечает, что эмоциональная стабильность играет ключевую роль в замедлении процесса старения. Брак способствует благополучию, снижая стресс и помогая формировать здоровый баланс между работой и личной жизнью.

В браке партнеры часто поддерживают друг друга в стремлении вести здоровый образ жизни. Так, они могут вместе заниматься спортом, соблюдать режим сна, правильно питаться и отказываться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь.

Женатые мужчины обычно расширяют свое социальное окружение за счет общения с друзьями и родственниками партнера. Такая социальная активность благотворно влияет на психологическое состояние и когнитивные функции, что также способствует замедлению старения.

Мужчины в браке часто чувствуют большую ответственность за семью, что мотивирует их не вести себя рискованно и заботиться о здоровье и внешности. Например, они могут отказываться от вредных привычек и более внимательно относиться к своему физическому состоянию.

Мошняцкая подчеркивает, что, несмотря на положительное влияние брака, старение зависит от многих факторов, в том числе генетику, образ жизни и физическую активность. «Не стоит обобщать и утверждать, что все мужчины в браке выглядят моложе. Но у семейной жизни действительно есть особенности, которые могут влиять на здоровье», — подытожила психолог в беседе с «Газетой.ru».