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27 ноября, 06:33

Правнучка лётчика Чкалова, обвиняемая в призывах к терроризму, скрылась за границей

РИАН: Правнучка Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей

Дарья Богданова*. Обложка © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

Дарья Богданова*. Обложка © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

После призывов к терроризму правнучка легендарного лётчика Чекалова Дарья Богданова* скрылась за границей. Об этом следует из официальных судебных документов.

«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске»,передаёт РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Напомним, Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму). Ей грозит до семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии. На данный момент она находится в международном розыске.

Измайловский суд заочно арестовал правнучку лётчика Чкалова Дарью Богданову*
Измайловский суд заочно арестовал правнучку лётчика Чкалова Дарью Богданову*

Как ранее рассказывал Life.ru, после начала СВО Дарья Богданова* вместе с супругом покинула Россию и переехала в Бельгию. Оказавшись в Европе, девушка стала ярой проукраинской активисткой и собирала средства для нацгруппировок. В конце января блогерша призвала к ядерному удару по Москве. В результате разразившегося скандала другие члены семьи известного советского лётчика Валерия Чкалова публично отказались от неё.

* Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов.

Мария Любицкая
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