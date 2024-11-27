Правнучка лётчика Чкалова, обвиняемая в призывах к терроризму, скрылась за границей

После призывов к терроризму правнучка легендарного лётчика Чекалова Дарья Богданова* скрылась за границей. Об этом следует из официальных судебных документов.

«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Напомним, Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму). Ей грозит до семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии. На данный момент она находится в международном розыске.

Как ранее рассказывал Life.ru, после начала СВО Дарья Богданова* вместе с супругом покинула Россию и переехала в Бельгию. Оказавшись в Европе, девушка стала ярой проукраинской активисткой и собирала средства для нацгруппировок. В конце января блогерша призвала к ядерному удару по Москве. В результате разразившегося скандала другие члены семьи известного советского лётчика Валерия Чкалова публично отказались от неё.