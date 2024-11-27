Правнучка лётчика Чкалова, обвиняемая в призывах к терроризму, скрылась за границей
РИАН: Правнучка Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей
Дарья Богданова*. Обложка © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова
После призывов к терроризму правнучка легендарного лётчика Чекалова Дарья Богданова* скрылась за границей. Об этом следует из официальных судебных документов.
«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — передаёт РИА «Новости» со ссылкой на документы.
Напомним, Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму). Ей грозит до семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии. На данный момент она находится в международном розыске.
Как ранее рассказывал Life.ru, после начала СВО Дарья Богданова* вместе с супругом покинула Россию и переехала в Бельгию. Оказавшись в Европе, девушка стала ярой проукраинской активисткой и собирала средства для нацгруппировок. В конце января блогерша призвала к ядерному удару по Москве. В результате разразившегося скандала другие члены семьи известного советского лётчика Валерия Чкалова публично отказались от неё.
* Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов.