Путин установил новый праздник в России – День морской пехоты
Путин официально установил День морской пехоты 27 ноября
День морской пехоты отмечается 27 ноября. Обложка © Telegram/Минобороны России
Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус праздника в Вооружённых силах РФ.
«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в тексте указа главы государства.
Напомним, что сегодня, 27 ноября, в России отмечается День морской пехоты. Это профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала, проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС РФ. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев уже поздравил военнослужащих с праздником. Он отметил, что морская пехота широко известна в нашей стране и за её пределами и по праву является элитой Вооружённых Сил России.