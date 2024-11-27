Путин установил новый праздник в России – День морской пехоты

Напомним, что сегодня, 27 ноября, в России отмечается День морской пехоты. Это профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала, проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС РФ. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев уже поздравил военнослужащих с праздником. Он отметил, что морская пехота широко известна в нашей стране и за её пределами и по праву является элитой Вооружённых Сил России.