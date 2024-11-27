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27 ноября, 06:17

Путин установил новый праздник в России – День морской пехоты

Путин официально установил День морской пехоты 27 ноября

День морской пехоты отмечается 27 ноября. Обложка © Telegram/Минобороны России

День морской пехоты отмечается 27 ноября. Обложка © Telegram/Минобороны России

Президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус праздника в Вооружённых силах РФ.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в тексте указа главы государства.

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Напомним, что сегодня, 27 ноября, в России отмечается День морской пехоты. Это профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала, проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты ВС РФ. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев уже поздравил военнослужащих с праздником. Он отметил, что морская пехота широко известна в нашей стране и за её пределами и по праву является элитой Вооружённых Сил России.

Александра Вишнякова
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