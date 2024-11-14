Эпичная встреча наших морпехов с танком Сhallenger под Курском попала на видео
«Редкий и сложный» английский танк Сhallenger заметили у войска ВСУ под Курском
Редкую и сложную технику заметили в Курской области. Там нашли английский танк Сhallenger, который стоит на вооружении у украинской армии. Об этом рассказали военнослужащие ВДВ в Телеграм-канале Дневник Десантника.
Сhallenger под Курском. Фото © Телеграм / Дневник Десантника🇷🇺
Морпехи 155 бригады доложили об уничтожении тяжёлого английского танка Челенджер 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка. Дроновод целился прямым ударом в широкий триплекс, который спрятан в нише под пушкой танка, а попал в спаренный с пушкой пулемёт 7,62мм L94А1, говорят бойцы.
Ранее стало известно, что армия ВС РФ снова положила в свою копилку немецкий танк Leopard. Российская группировка «Центр» смогла уничтожить машину в Донецкой Народной Республике. Помимо этого наши бойцы отобрали у противника боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль «Козак», семь автомобилей и 470 солдат.