Аршавин впервые признался: «У меня шесть детей, а не пять»

Бывший футболист сборной России и клуба «Зенит» Андрей Аршавин сделал сенсационное заявление в шоу «Карты, деньги, два мяча». Спортсмен, которому недавно исполнилось 43 года, признался, что на самом деле у него не пять детей, как считалось ранее, а шесть. Однако мать последнего ребёнка отказалась записывать его на Аршавина.

«У вас будет эксклюзив, вас точно будут смотреть. Детей у меня шесть, хотя официально — пять», — заявил Аршавин. Он пояснил, что женщина, с которой у него родился шестой ребёнок, решила не указывать его в качестве отца в документах, оставив графу «отец» пустой. По словам Андрея, бывшая возлюбленная не требует от него материальной поддержки, хотя он всё равно помогает им.

Аршавин также рассказал, что шестым ребёнком стала девочка. Спортсмен добавил, что мать последнего ребёнка является адекватной женщиной, но он искренне не понимает, почему она приняла решение не записывать его в свидетельство о рождении.

Ранее Аршавин был женат на Алисе Казьминой, с которой у него есть дочь Есения. Также у него трое детей от бывшей гражданской жены Юлии Барановской: Артём, Яна и Арсений. В настоящее время футболист состоит в отношениях с Анной Петрушиной, которая летом этого года родила ему дочь Еву.

В ходе шоу Аршавин также поделился, что его отношения с бывшими жёнами не всегда были гладкими. Например, с Юлией Барановской у него были серьёзные разногласия, из-за чего он не общался с их общими детьми около пяти лет. Однако сейчас он активно участвует в их жизни.

Признание Аршавина вызвало бурю обсуждений в медиа и соцсетях. Многие задаются вопросом, почему мать шестого ребёнка решила скрыть его родство с известным футболистом. Сам Аршавин неохотно делится подробностями, оставляя публику в догадках.