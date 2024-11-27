Актриса Кира Найтли отказалась сниматься в крупных кинофраншизах

Британская актриса Кира Найтли объявила, что больше не собирается сниматься в крупных франшизах. В интервью изданию The Times она объяснила своё решение тяжёлыми графиками съёмок и негативным опытом, связанным с участием в таких проектах.

Кира Найтли начала свою карьеру в раннем возрасте и всегда стремилась к серьёзным ролям. Она была номинирована на «Оскар» за фильмы «Гордость и предубеждение» и «Игра в имитацию».

Одной из самых известных ролей Найтли стала Элизабет Суонн из франшизы «Пираты Карибского моря». Именно эта работа дала понять актрисе, почему ей не подходят проекты такого рода. Даже несмотря на успех франшизы, которая открыла перед Найтли много возможностей, звезда не планирует возвращаться к подобным проектам.

Британская актриса отметила, что работа в «Пиратах Карибского моря» была одновременно созидательной и разрушительной для неё. «Эти фильмы сделали меня известной, но также стали причиной публичных унижений», — поделилась актриса.

Найтли подчеркнула, что участие в франшизах требует многолетней занятости и лишает контроля над собственной жизнью. В таких условиях актёры теряют возможность решать, где и как долго будут сниматься.

Актриса также рассказала, что в 22 года пережила нервный срыв из-за роста популярности. Звезда начала страдать от посттравматического стрессового расстройства. Этот период совпал с выходом фильма «Пираты Карибского моря: На краю света». После него Кира Найтли взяла паузу в карьере, чтобы справиться с психологическими трудностями. В этом ей помогли психотерапия и поддержка семьи.