Красноярскому депутату Новаку предъявили обвинение в истязании сожительницы

Окончательное обвинение предъявлено депутату законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку. Ему инкриминируют истязание сожительницы и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Согласно версии, следствия с января 2022 года по июнь 2024 года депутат, осознавая своё физическое превосходство, в ходе бытовых конфликтов систематически бил женщину, с которой состоял в близких отношениях. При этом пострадавшая за медицинской помощью не обращалась.

В ночь на 14 июня Новак у себя дома в квартире на улице Юности избил сожительницу рыками и ногами по голове и телу после ссоры. Кроме того, он угрожал ей убийством.

В социальных сетях популярна версия, что конфликт произошёл из-за измены депутата. Однако сам Новак все предположения назвал ложью и провокацией. 49-летнему депутату предъявлено обвинение в истязании и угрозе убийством.

По решению суда Новак получил запрет на приближение к дому бывшей сожительнице ближе 500 метров. Ему также запрещено общаться с ней и её детьми, в том числе и по переписке.