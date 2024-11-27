Главная цель НАТО — одержать победу над Россией, запретить и полностью изолировать её от международной жизни. Однако им не удастся этого добиться, ведь РФ — крепкая и самостоятельная держава. Об этом в разговоре с Life.ru заявил сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя предложение экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по созданию системы сдерживания России. Парламентарий добавил, что нынешний конфликт со ставленниками альянса в Киеве является логичной борьбой за стратегическую безопасность, которую нельзя проиграть ради светлого будущего новых поколений — «для того, чтобы наши люди, наши дети и внуки жили под ясным небом без угроз и всяких поползновений на нашу независимость и самостоятельность».

«В мире, в целом, начинают задаваться вопросом, долго ли терпеть такой диктат со стороны Вашингтона, Лондона, Брюсселя, военно-политических блоков типа НАТО. Пока ответы складываются явно не в пользу этих милитаристов, неонацистов. Вы видите, как глобальное большинство активно участвует в обсуждении политических, международных вопросов. Видите, как растёт объединение БРИКС. Одним словом, борьба продолжается», — сказал он.

Сенатор выразил уверенность, что победа будет за Россией и здравым смыслом, а все эти интриги и провокации, которыми сейчас полны экраны, телеграм-каналы и прочие средства массовой информации, надо воспринимать внимательно, изучать, но не более того. По словам Карасина, хорошо организованная медийно-политическая кампания для того, чтобы убедить всех в правильности западного курса. Однако пока это явно не получается. Даже в Европе высказывают всё больше сомнений относительно того, что это соответствует действительности и глубинным целям развития европейских государств, заключил собеседник Life.ru.