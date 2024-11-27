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27 ноября, 12:33

Ушаков в шутку напомнил, чем может обернуться визит на инаугурацию президента США

Официальная церемония инаугурации президента США вообще не предусматривает приглашения иностранных делегаций, за исключением иностранных дипломатов, аккредитованных в Вашингтоне. Об этом в беседе с Life.ru рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков — об инаугурации президентов США. Видео © Life.ru

Он уточнил, что вокруг церемонии вступления в должность президента Америки поводятся множество дополнительных протокольных и неформальных мероприятий, в том числе инаугурационный бал.

«Поэтому если кто-то говорит, что «приглашён на инаугурацию», это ещё не говорит о том, что он попадёт именно на неё», — разъяснил представитель Кремля.

Вместе с тем Ушаков напомнил о случае, когда госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин летел на инаугурация нового президента США Джорджа Буша, а попал в американскую тюрьму.

На какое число назначена инаугурация Трампа
На какое число назначена инаугурация Трампа

Инаугурацию Дональда Трампа запланировали на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне. Трамп вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

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Life.ru

Александр Юнашев
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