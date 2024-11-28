С 1 декабря изменятся цены на бензин. Как начнут регулировать рынок и сколько будет стоить топливо С 1 декабря установятся новые цены на бензин. Каких событий ждут на топливном рынке и как они скажутся на ценах? 27 ноября, 21:23 Цены на бензин выросли. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Каких событий ждут на топливном рынке в декабре

В декабре топливный рынок РФ ожидает отмены запрета экспорта бензина для производителей топлива, который последний раз был возобновлён в августе текущего года. Дополнительно могут быть запущены новые механизмы, препятствующие серому экспорту топлива в страны ЕАЭС. Также в начале декабря планируется совещание Минэнерго с нефтяными компаниями, на котором будет определён объём выпуска зимнего дизельного топлива на период до конца марта. Об этом рассказал специалист Департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

— К сожалению, нельзя сказать, что эти решения в совокупности смогут стабилизировать розничные цены. Инфляционные ожидания бизнеса, в том числе и топливного, за последнюю неделю ухудшились. Это было вызвано стремительным ростом валют по отношению к рублю. За неделю курс подскочил почти на 8%. Такое ослабление рубля, очевидно, через короткий промежуток времени будет транслироваться в розничные цены, причём цены на топливо могут отреагировать быстрее остальных товарных позиций — в течение полутора-двух недель, — пояснил Ярослав Островский.

С 1 декабря изменятся цены на заправках. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ситуация с ценами на бензин выглядит крайне непростой. Текущая динамика демонстрирует серьёзные структурные изменения. На бирже волатильность значительно выше, но это не мешает правительству сдерживать цены на бензин внутри страны. Ключевой проблемой для топливного рынка является растущий дисбаланс между спросом и предложением, особенно для высокооктановых марок. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Сколько будет стоить бензин на АЗС с 1 декабря

В Москве цены на бензин на заправках ускорили рост, прибавив за неделю в среднем 25 копеек за литр. В среднем за АИ-92 они составляют 54,81 рубля, за АИ-95 — 60,70, а за ДТ — 67,59. При сохранении такой динамики роста цен можно ожидать, что к середине декабря ценники на АЗС увеличатся на 1,4–1,6%. Такой прогноз сделал Ярослав Островский.

— Основные риски для цен я вижу в нескольких плоскостях. Во-первых, грядущее повышение акцизов в 2025 году может спровоцировать рост цен выше инфляционных темпов. Расчёты показывают, что удорожание может составить около 4,2–4,4 рубля за литр, что означает рост розничных цен на 6–8%. Во-вторых, сложная ситуация складывается с демпферными выплатами нефтяным компаниям. В октябре они составили 106,6 млрд рублей, что почти на 27% ниже сентябрьского уровня. Это может подтолкнуть производителей к маневрированию объёмами и ценами, — отметил Владислав Антонов.

Он добавил, что возможное снятие экспортного эмбарго на бензин АИ-92 — интересный момент. Это может временно стабилизировать внутренний рынок, но таит риски перераспределения производственных мощностей в пользу более выгодного экспортного направления.

Бензин продолжит дорожать. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

До конца 2024 года и в начале 2025 года стоит ожидать продолжения умеренного роста стоимости. Поведение цен на бензин будет зависеть от того, будет ли хватать топлива на внутреннем рынке и не случится ли региональных перекосов. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он считает, что цены едва ли будут оставаться на текущих уровнях. Меньше предложения внутреннему потребителю, больше возможностей для получения валютной выручки от продаж за рубежом, растущая инфляция, высокая ключевая ставка — всё это сподвигнет нефтяников к тому, чтобы повышать цены. В декабре они вырастут на 1–1,5 рубля за литр.

Авторы Нина Важдаева