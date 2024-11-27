Учёные NASA займутся поисками подлёдных океанов на трёх спутниках Урана

Как минимум три спутника Урана могут скрывать под своей поверхностью океаны жидкой воды, предполагает новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters. Исследователи из Института геофизики Техасского университета и Калифорнийского университета предложили изучить ледяные оболочки Миранды, Ариэль и Умбриэль.

NASA планирует отправить к Урану новую миссию, находящуюся на раннем этапе планирования. Цель миссии — подтвердить наличие подповерхностных океанов на спутниках Урана. Исследователи разработали компьютерную модель, которая может анализировать колебания во вращении спутников. Если ледяная оболочка отделена от ядра жидким океаном, амплитуда колебаний будет выше.

Уран и Нептун относятся к классу ледяных гигантов, и если окажется, что луны Урана имеют внутренние океаны, это может указывать на наличие множества потенциально пригодных для жизни миров в Галактике. «Обнаружение океанов жидкой воды внутри лун Урана изменит наше представление о возможностях существования жизни», — подчеркнул Даг Хемингуэй, один из авторов исследования.

Для обнаружения океанов меньшего размера космическому аппарату придется подойти ближе или установить более мощные камеры. Такой способ ранее использовался для подтверждения наличия океана на луне Сатурна Энцеладе.

Уран открыли в 1781 году, это седьмая планета нашей Солнечной системы. Первым её исследованием занимался Уильям Гершель, знаменитый английский астроном. Именно он обнаружил два спутника Урана — Титанию и Оберон. Сейчас известно о 28 естественных спутниках этой планеты, большинство из них нашли за последние 40 лет.

Чтобы просто увидеть Уран на небе, достаточно обычного бинокля. Но при таком наблюдении можно разглядеть лишь маленькую точку или пятно. Спутники планеты через бинокль не увидеть. Чтобы наблюдать Оберон и Титанию, потребуется телескоп с апертурой от 200 до 250 мм. Для наблюдения за Ариэлем нужен телескоп с диаметром объектива от 300 до 350 мм, а Умбриэль можно увидеть только через оптическую технику с объективом 400 мм.