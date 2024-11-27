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27 ноября, 20:24

В Израиле умер палач «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана

В Израиле умер Шалом Нагар, казнивший «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана

Адольф Эйхман во время суда. Обложка © YouTube / British Movietone

Адольф Эйхман во время суда. Обложка © YouTube / British Movietone

В возрасте 86 лет в Израиле скончался Шалом Нагар. Он исполнил смертный приговор над нацистским преступником Адольфом Эйхманом, известным как «архитектор Холокоста». О его смерти сообщило издание The Jerusalem Post.

Адольф Эйхман был одним из лидеров нацистской Германии, ответственным за организацию логистики массового уничтожения евреев, включая транспортировку в лагеря смерти. После поражения Третьего рейха он бежал в Аргентину, но в 1960 году был задержан израильской разведкой и тайно вывезен в Израиль.

В 1961 году Эйхмана судили за преступления против человечности, в результате чего он был приговорён к смертной казни. Приговор был исполнен в 1962 году. Личность палача, Шалома Нагара, долгое время держалась в тайне.

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Анатолий Цейко
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