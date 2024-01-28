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28 января, 16:31

Неизвестные осквернили портреты жертв холокоста в Лейпциге

Неизвестные вандалы разрисовали в Лейпциге (Германия) фотопортреты жертв холокоста, которые являются частью открытой выставки. Изображения установлены на площади имени Вилли Брандта, сообщили в местной полиции.

Разрисованные вандалами портреты жертв холокоста в Лейпциге. Обложка © X (бывший Twitter) / FlorianModi

Разрисованные вандалами портреты жертв холокоста в Лейпциге. Обложка © X (бывший Twitter) / FlorianModi

Всего испорченными оказались шесть портретов, вандалы разрисовали их зелёными и чёрными маркерами. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной розни и порче имущества. Сумма ущерба составила 1500 евро (около 145 тысяч рублей). Уточняется, что похожие правонарушения также зафиксировали у главного железнодорожного вокзала города.

Чудовищные муки: Что произошло 27 января 1945 года?
Чудовищные муки: Что произошло 27 января 1945 года?

Напомним, накануне, 27 января, в мире отмечался Международный день памяти жертв холокоста. Он установлен согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключённых концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором содержалось около 1,4 миллиона человек, в том числе почти миллион евреев. Вчерашний съезд новой немецкой партии Сары Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии за освобождение заключённых из Освенцима. Политики подчеркнули, что в ФРГ будут в вечном долгу перед советскими солдатами.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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