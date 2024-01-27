Первый съезд немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) начался со слов благодарности Красной Армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан.

Первое собрание немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" началось со слов благодарности Красной Армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Видео © YouTube / ZDFheute Nachrichten

"Одна лишь Красная Армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время", — указала писательница.

Дан добавила, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освободили именно солдаты СССР, а не представители союзных армий. ССВ стремится сохранить память о преступлениях немцев против человечества и сделать из истории соответствующие выводы, подчеркнула журналистка.

Напомним, сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Ровно 79 лет Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В период с 1941 по 1945 год там погибло около 1,4 миллиона человек. Кроме того, 80 лет назад советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что два этих события объединяет не только историческая эпоха. Трагедия и мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма и немыслимых страданий миллионов мирных граждан, подчеркнул глава государства.