"Подруга Путина" из Бундестага учредила собственную партию

В понедельник, 8 января, политик провела в Берлине первое учредительное заседание партии. В ходе пресс-конференции она рассказала, что от объединения в Европарламент будут баллотироваться экс-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гейзель и её бывший член "левых" Фабио Де Мази. Сама же Вагенкнехт, напомним, покинула Левую партию в октябре минувшего года, тогда же она и объявила о планах создания собственной политической платформы. Предполагается, что на начальном этапе капитал этой политсилы может составить 1,4 миллиона евро. Данную сумму в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, у которой не было статуса партии.