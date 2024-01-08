"Подруга Путина" из Бундестага учредила собственную партию
Немецкий политик Вагенкнехт, критикующая помощь Киеву, учредила свою партию
Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka
Бывший член Левой партии, популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт учредила собственную партию. Новое объединение выступает против помощи Украине и за отмену антироссийских санкций.
"Мы основываем новую партию в Берлине", — написала Вагенкнехт в соцсетях.
В понедельник, 8 января, политик провела в Берлине первое учредительное заседание партии. В ходе пресс-конференции она рассказала, что от объединения в Европарламент будут баллотироваться экс-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гейзель и её бывший член "левых" Фабио Де Мази. Сама же Вагенкнехт, напомним, покинула Левую партию в октябре минувшего года, тогда же она и объявила о планах создания собственной политической платформы. Предполагается, что на начальном этапе капитал этой политсилы может составить 1,4 миллиона евро. Данную сумму в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, у которой не было статуса партии.
Ранее Лайф писал, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии. В предыдущем опросе она занимала седьмую строчку.
54-летняя Сара Вагенкнехт известна своей критикой помощи Киеву. Так, раньше она назвала Украину бездонной бочкой. Также политик признавалась, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Анналену Бербок, "объявившую войну России", и критиковала присуждение Владимиру Зеленскому премии Карла I. Из-за этого на Украине называют её "подругой Путина".