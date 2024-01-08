Регион

Уведомления отключены

8 января, 18:20

"Подруга Путина" из Бундестага учредила собственную партию

Немецкий политик Вагенкнехт, критикующая помощь Киеву, учредила свою партию

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka

Бывший член Левой партии, популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт учредила собственную партию. Новое объединение выступает против помощи Украине и за отмену антироссийских санкций.

"Мы основываем новую партию в Берлине", — написала Вагенкнехт в соцсетях.

В понедельник, 8 января, политик провела в Берлине первое учредительное заседание партии. В ходе пресс-конференции она рассказала, что от объединения в Европарламент будут баллотироваться экс-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гейзель и её бывший член "левых" Фабио Де Мази. Сама же Вагенкнехт, напомним, покинула Левую партию в октябре минувшего года, тогда же она и объявила о планах создания собственной политической платформы. Предполагается, что на начальном этапе капитал этой политсилы может составить 1,4 миллиона евро. Данную сумму в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, у которой не было статуса партии.

Ранее Лайф писал, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии. В предыдущем опросе она занимала седьмую строчку.

"Подруга Путина" из Бундестага добивается вето ФРГ на вступление Украины в ЕС
"Подруга Путина" из Бундестага добивается вето ФРГ на вступление Украины в ЕС

54-летняя Сара Вагенкнехт известна своей критикой помощи Киеву. Так, раньше она назвала Украину бездонной бочкой. Также политик признавалась, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Анналену Бербок, "объявившую войну России", и критиковала присуждение Владимиру Зеленскому премии Карла I. Из-за этого на Украине называют её "подругой Путина".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров