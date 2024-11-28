Алиханов объяснил, без чего Россия не станет богатой страной

Ослабление рубля положительно отразится на экспорте. Об этом заявил в беседе с Life.ru министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Сейчас, по его словам, стоит задача по диверсификации импорта, поскольку мы не можем ориентироваться на одного или двух поставщиков. Министр убеждён, что России нужно расширять количество стран, из которых мы импортируем товар.

Ослабление рубля положительно отразится на экспорте, считает Алиханов. Видео © Life.ru

«Чтобы стать богатой страной, с обществом, где живут люди самодостаточные, и в финансовом плане, в плане своих возможностей саморазвития, образования, и чего угодно, нужно быть сложной экономикой, коей Россия и является», — заключил собеседник Life.ru.