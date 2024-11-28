Алиханов объяснил, без чего Россия не станет богатой страной
Глава Минпромторга Алиханов считает, что ослабление рубля — это плюс для экспорта
Ослабление рубля положительно отразится на экспорте. Об этом заявил в беседе с Life.ru министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Сейчас, по его словам, стоит задача по диверсификации импорта, поскольку мы не можем ориентироваться на одного или двух поставщиков. Министр убеждён, что России нужно расширять количество стран, из которых мы импортируем товар.
Ослабление рубля положительно отразится на экспорте, считает Алиханов. Видео © Life.ru
«Чтобы стать богатой страной, с обществом, где живут люди самодостаточные, и в финансовом плане, в плане своих возможностей саморазвития, образования, и чего угодно, нужно быть сложной экономикой, коей Россия и является», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, что накануне вечером, после объявления Центробанка о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в соответствии с биржевым правилом, курс рубля начал стремительно расти. На 21:56 по московскому времени курс юаня к рублю на Московской бирже составляет 14,47000 рубля. Курс доллара на международном рынке Forex зафиксирован на уровне 112,7345 рубля.
Life.ru