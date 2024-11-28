Беженец из Северной Кореи рассказал всю правду об отношении к ЛГБТ* в стране

Гей*-беженец из Северной Кореи Чан Ён Чжин рассказал всю правду об отношении к ЛГБТ* на его родине. Как оказалось, самой концепции гомосексуальности в этой стране не существует, а о возможности нетрадиционных отношений Чан узнал только после побега в Южную Корею. По словам беженца, он был женат, но счастья в браке не испытывал. Тогда он решил развестись, чтобы не мучить себя и супругу, однако одобрения на развод ему не дали.

«Однажды моя жена расплакалась и сказала мне: «Я хорошо училась и усердно работала, но не понимаю, как так вышло, что я так сильно страдаю с таким мужем, как ты». В тот момент я принял решение. Я осознал, что мне надо отпустить эту женщину. Я пошёл в Народный суд, чтобы развестись, но меня там только отчитали. Они сказали, что развод совершенно невозможен», — сказал Чен.

Другой беженец из Северной Кореи — Ли Сён Хёк — вспомнил свои десять лет служения в армии. По его словам, если в часть приходил симпатичный молодой человек, за ним начинали ухаживать, как за дамой. Однако он заверяет, что это было лишь следствие долгой жизни без женщин. Кроме того, прогулка двух мужчин, держащихся за руки, не вызывает ни у кого особых вопросов, все считают это особой формой дружбы.

«В армии ты неизбежно делишься своим телом с другими. Вы отдаёте свою плоть и кровь друг за друга — так что, если вы по-настоящему близки, это ни у кого не вызывает неприятия», — рассказал Ли.

Также своими воспоминаниями поделилась беженка Пак Сун Ча. Она рассказала, что соседка, увидевшая двух целующихся обнажённых женщин в окне дома, сразу побежала докладывать об этом главе Народного комитета. Та сначала не поверила рассказу, но потом её саму привели к этому дому, и она увидела всё своими глазами. После этого женщин задержал Государственный отдел безопасности, однако после их отпустили.

«В Северной Корее нет концепции гомосексуальности — люди, как правило, не знают о таком явлении», — заключил Ли.

А ранее голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон после победы Дональда Трампа на выборах президента США призвал поскорее запретить в американских школах символику ЛГБТ* и движения Black Lives Matter (BLM).