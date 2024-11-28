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28 ноября, 12:58

Водителя сгоревшего в Перми автобуса госпитализировали в тяжёлом состоянии

При падении автобуса с ж/д моста в Перми пострадали водитель и пассажир

Водитель автобуса в Перми, который упал на железнодорожные пути и сгорел, доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом пишет SHOT.

В Перми автобус с пассажирами упал с железнодорожного моста и сгорел. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что двигатель загорелся сразу после ДТП. Также известно, что 20 пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автобуса, но один из них пострадал и был госпитализирован с травмой груди. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание.

Напомним, ранее автобус с пассажирами рухнул на ж/д пути в Перми и полностью выгорел. По предварительным данным, водитель потерял сознание.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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