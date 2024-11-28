Водителя сгоревшего в Перми автобуса госпитализировали в тяжёлом состоянии

Водитель автобуса в Перми, который упал на железнодорожные пути и сгорел, доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом пишет SHOT.

В Перми автобус с пассажирами упал с железнодорожного моста и сгорел. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что двигатель загорелся сразу после ДТП. Также известно, что 20 пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автобуса, но один из них пострадал и был госпитализирован с травмой груди. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание.