Умер актёр из «Одиннадцати друзей Оушена» Скотт Шварц в возрасте 65 лет

В возрасте 65 лет скончался известный актёр и профессиональный рестлер Скотт Лесли Шварц. Об этом рассказал в соцсетях его друг и коллега Рик Зан. Последние два года жизни Шварц боролся с тяжёлой болезнью, и в день своей смерти он находился в окружении семьи.

Скотт Лесли Шварц родился в 1959 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, в религиозной еврейской семье. Еще в школе он проявлял интерес к таким видам спорта, как хоккей, американский футбол и бейсбол. Позже Скотт продолжил образование в университете Темпл.

В конце 1970-х Шварц начал свою карьеру в реслинге под руководством Уолтера «Киллера» Ковальски. Псевдоним Джошуа Бен-Гурион отражал его иудейское происхождение. В 1980-х годах, во время одного из турне в Бейкерсфилде, высокого и мускулистого рестлера заметил агент из Голливуда. Благодаря этому событию, Скотт сумел без особых проблем сменить сферу деятельности на актёрство.

В кинематографе актёр прославился благодаря образам антагонистов. Один из самых ярких его персонажей — громила по кличке «Бульдог» из трилогии «Одиннадцать друзей Оушена», снятой режиссёром Стивеном Содербергом.

Фильмография Шварца включает в себя множество проектов, среди которых: «Сават», «Битва драконов», «Человек-паук», «Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона», «Царь скорпионов», сериалы «Баффи», «Убойная парочка: Старски и Хатч», фильмы «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», «Очень эпическое кино», «Молодые и дерзкие», «Изнанка города» и «Касл».

Скотт Шварц оставил значительный след в кино и спорте, будучи каскадёром, актёром и рестлером. Его уход стал потерей для многих поклонников и коллег, которые запомнят его как талантливого и разностороннего артиста.