29 ноября сегодня: праздники в России и мире Сегодня, 29 ноября 2024 года, в России нет государственных и профессиональных праздников. Зато можно отметить День буквы «Ё» и День ягуара. 28 ноября, 21:02 29 ноября в мире отмечают День ягуара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Einstock

Какие праздники в России

День «Ё»

Буква «Ё» — самая молодая буква в русском алфавите. А поскольку в конце XX века её стали безжалостно вытеснять, День буквы «Ё» призван напоминать о ней. Её появление связано с двумя историческими фигурами: княгиней Екатериной Дашковой и историографом Николаем Карамзиным.

Первая в 1783 году настолько недоумевала, как писать слово «ёлка», что предложила ввести новую букву в русский алфавит.

Второй сделал «Ё» известной, впервые напечатав её в сборнике стихов.

Но первым использовать букву «Ё» стал не Карамзин, а поэт Гаврила Державин. Правда, делал он это в личной переписке.

В советское время Карамзина указывали как автора буквы по идеологическим соображениям.

Буква «Ё» всегда вызывала много споров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Впрочем, споры между лингвистами и обычными знатоками русского языка идут до сих пор. Одним буква «Ё» категорически не нравится, другие не могут без неё жить и указывают на разночтения, которые случаются, если «Ё» не использовать. Например, «передохнём» и «передохнем». В День буквы «Ё» каждый может сделать выбор сам — писать или не писать ему «Ё».

День мостов

29 ноября в России отмечают День мостов, или Мостодень. В этот день поздравляют всех, кто имеет отношение к строительству мостов, — от крановщиков и проектировщиков до монтёров и бухгалтеров.

Праздник не имеет официального статуса.

Его отмечают не только в России, но и в мире.

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Несмотря на то что в России много мостов, специалисты отрасли признаются: их всё ещё слишком мало. Нужно больше. Самым длинным мостом в России в 2024 году остаётся Крымский мост — его длина почти 17 километров. А на Дальнем Востоке это мост Нижнеленинское – Тунцзян. Его длина — 7194 метра.

День угукальщика

Этот день празднуют исключительно в России, и посвящён он тем, кто на все вопросы отвечает «угу». Поздравить в этот день можно не только любителей слова «угу», но и других людей, которые используют слова-паразиты.

Считается, что словом «угу» многие россияне маскируют плохое настроение.

Поэтому их нужно поздравить и постараться развеселить. Ну а всем другим в этот день следует помнить обо всех красотах и богатствах великого и могучего русского языка.

Какие праздники в мире

День солидарности с Палестиной

29 ноября — День поддержки палестинского народа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

29 ноября весь мир празднует День солидарности с палестинским народом. В этот день в 1947 году на Ассамблее ООН был утверждён план раздела Палестины на арабское и еврейское государства.

План был одобрен евреями и отвергнут арабами.

После такого решения последовала Арабо-израильская война, в ходе которой большие территории арабов отошли евреям.

С тех пор мир разделился на две части: одни поддерживают Израиль, другие — арабов.

Любопытно, что в 2005 году на праздновании Дня поддержки Палестины в ООН висела карта Ближнего Востока, на которой не было Государства Израиль. За это тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан был подвергнут критике со стороны США.

День ягуара

В Америке обитает 9 видов ягуаров. Фото © Freepik

29 ноября 2024 года весь мир отмечает День ягуара. Праздник призван обратить внимание общества на сокращение популяции ягуаров в Америке.

День ягуара учреждён в 2018 году.

Ягуары занесены в международную Красную книгу.

Всего в мире насчитывается девять видов ягуаров: амазонский, перуанский, бразильский, юкатанский, мексиканский, аризонский, центральноамериканский, парагвайский и техасский.

Чёрного ягуара называют пантерой.

День отказа от покупок

В 2024 году 29 ноября отмечают Международный день отказа от покупок. Это праздник – антипод «чёрной пятницы». Отмечать этот праздник начали с 2011 года.

Инициаторами стали канадские журналисты.

Сейчас День отказа от покупок отмечают 60 стран, в числе которых и Россия.

По статистике, шопоголизмом в мире болеет до 15% населения.

Этой болезни одинаково подвержены как мужчины, так и женщины.

Шопоголизмом в мире страдает 15% населения. Фото © Freepik

День отказа от покупок — прекрасный повод отказаться от похода по магазинам и посвятить его семье или искусству. Или кино и книгам. И деньги будут целее, и внутренний мир — богаче.

Авторы Майя Новик