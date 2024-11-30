30 ноября сегодня: праздники в России и мире Государственных и профессиональных праздников 30 ноября в России нет. Поминаем жертв радиационных катастроф и химического оружия, проверяем защиту своих гаджетов, заботимся о домашних питомцах и помогаем охранять слонов. 29 ноября, 21:02 Какие праздники в России отмечают 30 ноября. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / ITAR-TASS, Валерий Зуфаров

Какие праздники в России

День ликвидатора

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

30 ноября, суббота. Другие названия: День саркофага.

День саркофага. Памятная дата.

30 ноября в России и некоторых странах бывшего СССР отмечается День ликвидатора (День саркофага) — памятная дата, посвящённая участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий. Приурочена она к событию, связанному с крупнейшей катастрофой на атомной электростанции — Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года в 01:23:40 на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. В ходе испытаний в четвёртом энергоблоке станции произошёл взрыв, который привёл к выбросу в атмосферу огромного количества радиоактивных веществ. Согласно расчётам экспертов, в результате взрыва в атмосферу было выброшено более 50 миллионов кюри радиоактивных материалов, что эквивалентно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.

Последствия катастрофы были ужасающими. Радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран, включая Россию, Белоруссию и Украину. Общая площадь загрязнений составила более 207 тысяч квадратных километров.

Для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС было привлечено более 600 тысяч граждан СССР. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Для ликвидации последствий аварии было привлечено более 600 тысяч граждан СССР, которые рисковали своей жизнью и здоровьем, чтобы предотвратить распространение губительных радиоактивных выбросов. Их самоотверженная работа и героизм помогли минимизировать последствия катастрофы и спасти жизни тысяч людей.

30 ноября 1986 года был закончен саркофаг, который бетонным куполом накрыл разрушенный энергоблок. Эта дата и стала праздничным Днём ликвидатора, или Днём саркофага.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала трагическим уроком для всего мира, показав, как опасно игнорировать правила безопасности и пренебрегать человеческими жизнями. Она также показала, насколько важно иметь ответственное отношение к окружающей среде и к безопасности людей.

Какие праздники в мире

День памяти жертв применения химического оружия

В мире 30 ноября вспоминают жертв применения химического оружия. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

30 ноября, суббота. Памятная дата.

День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается начиная с 2006 года. Вначале по инициативе делегатов X конференции государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении дату отмечали 29 апреля, однако в 2015 году решили, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала очередной сессии конференции.

История применения химического оружия восходит к Первой мировой войне (1914–1918), когда Германия впервые использовала его на полях сражений. Это опасное оружие массового уничтожения быстро распространилось среди других стран – участниц войны, приведя к гибели около 100 тысяч человек и отравлению ещё миллиона.

В последующие годы химическое оружие продолжало применяться в различных конфликтах. Италия использовала его против Эфиопии, Япония — против Китая, США — против Кореи и Вьетнама. Кроме того, химическое оружие было применено и в ходе ирано-иракского конфликта.

Однако в 1993 году в Париже состоялось историческое событие, когда полномочные представители 130 государств мира подписали Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Эта конвенция вступила в силу в 1997 году и стала важным шагом на пути к запрещению химического оружия и предотвращению его применения в будущем. За этим следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сейчас к конвенции присоединились 193 государства, в которых проживает 98% населения Земли.

Международный день защиты информации

С 1988 года в мире отмечают День защиты информации. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

30 ноября, суббота. Другие названия: День компьютерной безопасности.

В 1988 году американская Ассоциация вычислительной техники объявила 30 ноября Международным днём защиты информации (Computer Security Day). Цель даты — напомнить пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации, а также обратить внимание производителей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.

1988 год не случайно стал временем зарождения праздника. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году, именно год 1988-й вошёл в историю первой массовой эпидемией сетевого «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.

Ежегодно этот день проводится под определённым девизом, но всякий раз специалисты не устают напоминать, что защита информации в первую очередь подразумевает:

установку антивирусных программ,

установку межсетевых экранов (Firewall),

использование трудноопределимых паролей и регулярное их обновление,

создание резервных копий баз данных и файлов,

физическую защиту информационных ресурсов и активов и другие меры.

Всемирный день домашних животных

Ежегодно 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

Каждый год 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day) — праздник, посвящённый нашим верным друзьям и компаньонам. Этот день служит напоминанием о нашей ответственности за тех, кто зависит от нас и доверяет нам свою жизнь.

Этот праздник имеет глубокий смысл, который прекрасно выражен словами Маленького принца из знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Эти слова обращены ко всем нам, напоминая об обязанности заботиться о наших домашних животных и обеспечивать им достойную жизнь.

История Всемирного дня домашних животных началась ещё в 1931 году, когда на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции (Италия) была высказана идея проведения такого праздника. Традиция эта прижилась и остаётся в силе и в наши дни. В разных странах в этот день проходят различные мероприятия: флешмобы, акции, выставки, посвящённые домашним животным. В России День домашних животных отмечается с 2000 года.

Всемирный день слонов

Всемирный день слонов, или Слоноуин, празднуется 30 ноября. Фото © Freepik / wirestock

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

30 ноября, суббота. Другие названия: Слоноуин.

Всемирный день слонов, или Слоноуин, — один из нескольких праздников, посвящённых самым большим сухопутным животным из всех млекопитающих. Во многих странах его отмечают 30 ноября. В России его начали справлять с 2008 года.

Слоны очень умны, обладают феноменальной памятью, высоким уровнем интеллекта и хорошо поддаются дрессировке. Эти гиганты любят людей, а за своё терпение и выносливость издревле пользуются у человека почётом и уважением. Но есть и другая сторона медали. Несмотря на то что слоны занесены в Международную Красную книгу, охота на них не прекращается уже многие десятилетия из-за бивней, которые используют в качестве сувениров и трофеев, для украшений и поделок. Как утверждают экологи, если не изменить создавшуюся ситуацию кардинальным образом, то уже через 3–5 десятилетий слоны полностью исчезнут с лица Земли. Напомнить об этой проблеме, в частности, призван Всемирный день слонов.

Авторы Андрей Соколов