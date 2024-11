30 ноября сегодня: праздники в России и мире

День ликвидатора

День памяти жертв применения химического оружия

День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается начиная с 2006 года. Вначале по инициативе делегатов X конференции государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении дату отмечали 29 апреля, однако в 2015 году решили, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала очередной сессии конференции.