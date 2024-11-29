Если хиромант бессилен, хирург поможет: Россияне платят 200 тысяч за изменение линии жизни на ладони
SHOT ПРОВЕРКА: В Москве хирурги начали менять линии на ладони за 200 тысяч
Если хиромант предсказал плохую судьбу — выход есть. В столичных клиниках начали делать операции по изменению линий на ладони. Вот только обойдётся такая услуга недёшево. Так, в московском медцентре Елены Малышевой за изменение линий жизни и любви придётся отдать более 200 тысяч рублей, передаёт телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Идея делать операции на ладони появилась в Японии в 2013 году. Сейчас же эта процедура добралась и до россиян. Сами хироманты относятся к подобным хирургическим вмешательствам в судьбу по-разному. Одни утверждают, что некоторым людям такие операции необходимы и даже приводят реальные примеры, когда судьба менялась в лучшую сторону. Другие предсказатели утверждают, что вмешательства в судьбу ни к чему хорошему не приведут.
А ранее россиянки начали массово сдувать «утиные губы» из-за подорожания препаратов на 40%. В салонах услуга по увеличению губ теперь стоит в районе 25–30 тысяч рублей, частники берут дешевле — около 15 тысяч. Увеличение цен затронуло как европейские филлеры, так и китайские, и корейские.
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