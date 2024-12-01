1 декабря сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 1 декабря в России нет. Отмечаем одну из блистательных побед русского военного флота в Чёрном море, поздравляем хоккеистов, сетевиков и неврологов, узнаём больше о профилактике СПИДа. 30 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают граждане России 1 декабря. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / drobotdean, master1305

Какие праздники в России

День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. День воинской славы.

День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) — ежегодно отмечается 1 декабря в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Битва при мысе Синоп, произошедшая 30 ноября 1853 года, стала одним из ключевых сражений Крымской войны, начавшейся противостоянием России и Османской империи. Это сражение также знаменательно как последнее крупное столкновение парусных флотов в морской истории.

День воинской славы России празднуют 1 декабря. Фото © Wikipedia / Иван Айвазовский

Русская армия и флот обладали существенным превосходством над ослабевшей Османской империей, которую современники часто называли «больным человеком Европы». Черноморская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова блокировала турецкий флот, которым командовал адмирал Осман-паша в Синопской бухте (на черноморском побережье современной Турции).

Четыре с половиной часа длилось ожесточённое сражение. В его ходе практически все турецкие корабли и береговые батареи были уничтожены. Только одному кораблю, которым командовал советник турецкого флота, английский офицер Слейд, удалось спастись. Русская эскадра Нахимова не потеряла ни одного корабля, потери личного состава — 37 убитых и 235 раненых. Турки понесли огромные потери, превышающие три тысячи человек убитыми и ранеными. Адмирал Осман-паша, два его капитана и около 200 матросов попали в плен.

Эта победа обеспечила русскому флоту господство на Чёрном море и сорвала турецкие планы высадки десанта на Кавказе. За выдающуюся победу император Николай I наградил вице-адмирала Нахимова орденом Святого Георгия II степени, отметив в рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новой победой, которая навсегда останется памятной в морской истории».

Всероссийский день хоккея

Всероссийский день хоккея отмечают все причастные к этому виду спорта 1 декабря. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Спортивный праздник.

Всероссийский день хоккея впервые состоялся 1 декабря 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Тогда любителей этой популярной в России игры радушно приняли более 150 стадионов страны.

Россия — наследница славного прошлого хоккея Советского Союза, чья сборная получила прозвище «Красная машина». Игры 1956 года стали дебютом сборной СССР по хоккею на Олимпийских играх и сразу принесли ей славу и олимпийское золото. Восемь раз советские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 22 раза — чемпионами мира.

После трудных 90-х сборная России вновь одержала череду побед: 2008, 2009, 2012, 2014 годы опять сделали российских хоккеистов чемпионами мира. На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), впервые за 26 лет завоевала золотые медали, и на следующих играх 2022 года в Пекине россияне вновь смогли подняться на олимпийский пьедестал, став серебряными призёрами Игр.

День сетевика в России

День сетевика в России отмечают ежегодно в первое воскресенье декабря. Фото © Freepik / kues1

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Профессиональный праздник.

День сетевика в России отмечают ежегодно в первое воскресенье декабря. Это профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж.

Сетевой маркетинг известен также под аббревиатурой MLM — многоуровневый маркетинг (MultiLevel Marketing), или структурный бизнес. Это одна из составляющих новой экономики: сетевой маркетинг появился в России в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века.

Сегодня в России насчитывается более 3,5 миллиона участников сетевого маркетинга, и ещё около двух миллионов человек — в других странах постсоветского пространства. Такое многочисленное профессиональное сообщество не может обходиться без профессионального праздника. Поэтому традиция отмечать День сетевика становится всё более популярной.

Какие праздники в мире

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря посвящено дате Всемирной борьбы со СПИДом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VGstockstudio

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Учреждён: Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Значение: противостояние эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря согласно решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.

Впервые новую болезнь — синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) — зарегистрировал американский Центр контроля над заболеваниями 5 июня 1981 года. Болезнь приводит к тяжёлому состоянию, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

С тех пор способов излечения заболевания так и не появилось, однако учёные перевели ВИЧ-инфекцию в категорию контролируемых хронических заболеваний, и теперь ВИЧ-инфицированные могут прожить долгую и полноценную жизнь. Это стало возможным при условии постоянной профилактики, диагностики и лечения.

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в большинстве стран и каждый год проводится под различными девизами. Во многих сообществах организуется ряд просветительских и диагностических мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после официального празднования. Согласно статистике, на 2023 год по всему миру 39,9 миллиона человек были инфицированы ВИЧ и 86% из них знали свой статус. А ведь знание статуса — это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ.

День невролога

1 декабря во многих странах отмечается День невролога. Фото © Freepik / DC Studio

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Профессиональный праздник.

1 декабря во многих странах отмечается День невролога — неофициальный профессиональный праздник врачей, специалистов, учёных, чья деятельность направлена на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека.

Неврология занимает уникальное положение в медицине, поскольку нервная система участвует во всех жизненных процессах. Широкий спектр заболеваний человека может быть связан с неврологическими причинами. Нарушения в работе центральной и периферической нервной системы приводят к сбоям в работе многих органов и нарушению физических функций. Основная задача неврологов (или невропатологов) — диагностика, выявление и лечение подобных нарушений.

Развитие неврологии в России как самостоятельной науки началось во второй половине XIX века. В МГУ по инициативе профессора Алексея Кожевникова была открыта кафедра нервных болезней. В 1881 году в Петербурге при Медико-хирургической академии появилась первая неврологическая клиника, а в 1907 году там же был основан психоневрологический институт психиатром Владимиром Бехтеревым. В настоящее время неврология использует современные технологии. В частности, МРТ позволяет визуализировать мозг и выявлять области с нарушениями.

Несмотря на важность профессии, в России День невролога пока не получил официального статуса. Специалисты отмечают его в узком кругу, получают поздравления от руководства и близких. Часто в этот день научное сообщество проводит симпозиумы, лекции и семинары по неврологии.

Авторы Андрей Соколов