«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

По соседству с Куршевелем. Как обустроилась во Франции оскандалившаяся фигуристка Евгения Лопарёва

В некогда нашей фигуристке Евгении Лопарёвой всё меньше российского и всё больше французского. Судя по всему, она уже начала стесняться того, что русская. Как она живёт во Франции и что у неё осталось в России.

29 ноября, 21:11
Лопарёва неожиданно объединилась с фигуристом Жоффре Бриссо и стала представлять Францию. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / superbeststock, © ТАСС / AP

Лопарёва неожиданно объединилась с фигуристом Жоффре Бриссо и стала представлять Францию. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / superbeststock, © ТАСС / AP

Почему на фигуристку Лопарёву обиделись в России

В России возмутились поступком некогда нашей, а теперь французской фигуристки Евгении Лопарёвой. Выступая на турнире Warsaw Cup, она вырезала фразу о русских из песни своего номера. Вместо those Russians («эти русские») в треке Rasputin группы Boney M. прозвучало those dancers («эти танцоры»). Жюри в Варшаве оценило рвение и присудило Лопарёвой с её партнёром по дуэту первое место.

Евгении Лопарёвой пришлось оправдываться перед бывшими соотечественниками.

— Наш тренер Роксана Пететин поделилась с нами, что некоторые судьи в частных беседах уже не раз намекали ей, чтобы мы рассмотрели другую финальную фразу, звучащую в нашем ритм-танце. Мы подумали, что раз начались такие разговоры, то, может, действительно стоит поэкспериментировать с концовкой. Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути в Варшаву, — заявила она.

Евгения Лопарёва со своим постоянным партнёром Жоффре Бриссо представляют на мировой арене Францию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lopareva_brissaud_official

Евгения Лопарёва со своим постоянным партнёром Жоффре Бриссо представляют на мировой арене Францию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lopareva_brissaud_official

Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо сейчас фигуристы номер один во Франции. Они двукратные чемпионы страны, четырёхкратные бронзовые медалисты Гран-при, чемпионы варшавского кубка, двукратные серебряные медалисты серии «Челленджер» и двукратные чемпионы международного турнира Challenge Cup.

При этом Лопарёва — коренная москвичка. Кататься начала в возрасте четырёх лет. Когда исполнилось 12, ушла в танцы на льду. Долгие годы представляла нашу страну в паре с фигуристом Алексеем Карпушовым. Они останавливались в шаге от пьедестала на юниорских этапах Гран-при в Чехии и Австрии. Но перед началом сезона 2018/2019 Лопарёва неожиданно объединилась с фигуристом Жоффре Бриссо и стала представлять родину нового партнёра.

Где сейчас живёт фигуристка Лопарёва

Евгения Лопарёва не скрывает, что у неё два паспорта, российский и французский. Из её интервью можно сделать вывод, что она получила гражданство Франции уже после начала спецоперации. Косвенно это подтверждается тем, что в апреле 2022 года она открыла ИП в Лионе — сделать так может только гражданин страны либо иностранец с ВНЖ.

Лопарёва признаётся, что не была на родине уже два с половиной года. На вопрос, вернётся ли она в Россию в будущем, отвечает уклончиво.

— На какое-то время в любом случае буду приезжать. У меня там семья, дом родной. Ездить буду. Считать ли это возвращением... Я просто хочу быть востребованным хореографом и — в идеале — работать по всему миру, — говорит она.

ИП, зарегистрированное на Евгению Лопарёву в Лионе после начала СВО, имеет вид деятельности «Другие виды отдыха и досуга». По указанному адресу стоит чудной розовый особняк, к которому пристроена какая-то бетонная коробка с решётками на окнах. Скорее всего, это что-то типа питомника для собак.

Из учредительных документов ИП Евгении Лопарёвой. Реестр Франции.

Из учредительных документов ИП Евгении Лопарёвой. Реестр Франции.

Судя по учредительным документам, ИП Лопарёвой имеет торговые наименования «У господина Дакена» (так обычно именуют во Франции рестораны) и Betelgeuse (а так зовут добермана матери Лопарёвой). В этом же доме располагается учреждённое в 2023 году юрлицо Espoir D’Athletes («Надежда спортсмена»), которое занимается «прочей деятельностью, связанной со спортом», владельцы намеренно скрыты — это не публичная фирма.

Домовладение, где прописан бизнес Лопарёвой, стоит не менее полумиллиона евро. Речь о втором по богатству французском регионе Рона – Альпы, знаменитом своими горнолыжными курортами, включая Куршевель, и винными угодьями, а также соседством со Швейцарией.

  • Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps
    Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps
  • Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps
    Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps
  • Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps
    Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps

Дом, где может жить в Лионе фигуристка Евгения Лопарёва. Фото © GoogleMaps

1 / 3

Что у фигуристки Лопарёвой может оставаться на родине

В Москве Евгения Лопарёва жила возле Белорусского вокзала в трёшке реконструированной сталинки на улице Нижней. Цена актива до 30 млн рублей. Такое жильё, учитывая расположение, обычно сдают посуточно за 5–15 тысяч рублей. Ещё фигуристка пользовалась трёшкой в панельной высотке у Джамгаровского пруда в Лосиноостровском районе, стоимость актива до 20 млн рублей, сдавать можно за 50 тысяч рублей в месяц.

В Москве Евгения Лопарёва жила возле Белорусского вокзала. Фото © Авито

В Москве Евгения Лопарёва жила возле Белорусского вокзала. Фото © Авито

Мать Лопарёвой Ирина Владимировна много путешествует по миру, похоже, что у неё есть французский паспорт и канадская долгосрочная виза. Это следует из её сообщений в пабликах типа «Ищу попутчика». На аватаре Ирины Лопарёвой в соцсетях красуется логотип «Вертолётов России». Как выяснил Life.ru, мать Лопарёвой действительно как минимум ещё в прошлом году работала на этом предприятии руководителем отдела по работе с клиентами. Год назад она, как топ-менеджер, участвовала в международной вертолётной выставке. Её фото есть на сайте «Вертолётов».

Ирина Лопарёва. Фото © Whatsapp

Ирина Лопарёва. Фото © Whatsapp

Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин
Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин
Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!