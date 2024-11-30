По соседству с Куршевелем. Как обустроилась во Франции оскандалившаяся фигуристка Евгения Лопарёва В некогда нашей фигуристке Евгении Лопарёвой всё меньше российского и всё больше французского. Судя по всему, она уже начала стесняться того, что русская. Как она живёт во Франции и что у неё осталось в России. 29 ноября, 21:11 Лопарёва неожиданно объединилась с фигуристом Жоффре Бриссо и стала представлять Францию. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / superbeststock, © ТАСС / AP

Почему на фигуристку Лопарёву обиделись в России

В России возмутились поступком некогда нашей, а теперь французской фигуристки Евгении Лопарёвой. Выступая на турнире Warsaw Cup, она вырезала фразу о русских из песни своего номера. Вместо those Russians («эти русские») в треке Rasputin группы Boney M. прозвучало those dancers («эти танцоры»). Жюри в Варшаве оценило рвение и присудило Лопарёвой с её партнёром по дуэту первое место.

Евгении Лопарёвой пришлось оправдываться перед бывшими соотечественниками.

— Наш тренер Роксана Пететин поделилась с нами, что некоторые судьи в частных беседах уже не раз намекали ей, чтобы мы рассмотрели другую финальную фразу, звучащую в нашем ритм-танце. Мы подумали, что раз начались такие разговоры, то, может, действительно стоит поэкспериментировать с концовкой. Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути в Варшаву, — заявила она.

Евгения Лопарёва со своим постоянным партнёром Жоффре Бриссо представляют на мировой арене Францию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lopareva_brissaud_official

Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо сейчас фигуристы номер один во Франции. Они двукратные чемпионы страны, четырёхкратные бронзовые медалисты Гран-при, чемпионы варшавского кубка, двукратные серебряные медалисты серии «Челленджер» и двукратные чемпионы международного турнира Challenge Cup.

При этом Лопарёва — коренная москвичка. Кататься начала в возрасте четырёх лет. Когда исполнилось 12, ушла в танцы на льду. Долгие годы представляла нашу страну в паре с фигуристом Алексеем Карпушовым. Они останавливались в шаге от пьедестала на юниорских этапах Гран-при в Чехии и Австрии. Но перед началом сезона 2018/2019 Лопарёва неожиданно объединилась с фигуристом Жоффре Бриссо и стала представлять родину нового партнёра.

Где сейчас живёт фигуристка Лопарёва

Евгения Лопарёва не скрывает, что у неё два паспорта, российский и французский. Из её интервью можно сделать вывод, что она получила гражданство Франции уже после начала спецоперации. Косвенно это подтверждается тем, что в апреле 2022 года она открыла ИП в Лионе — сделать так может только гражданин страны либо иностранец с ВНЖ.

Лопарёва признаётся, что не была на родине уже два с половиной года. На вопрос, вернётся ли она в Россию в будущем, отвечает уклончиво.

— На какое-то время в любом случае буду приезжать. У меня там семья, дом родной. Ездить буду. Считать ли это возвращением... Я просто хочу быть востребованным хореографом и — в идеале — работать по всему миру, — говорит она.

ИП, зарегистрированное на Евгению Лопарёву в Лионе после начала СВО, имеет вид деятельности «Другие виды отдыха и досуга». По указанному адресу стоит чудной розовый особняк, к которому пристроена какая-то бетонная коробка с решётками на окнах. Скорее всего, это что-то типа питомника для собак.

Из учредительных документов ИП Евгении Лопарёвой. Реестр Франции.

Судя по учредительным документам, ИП Лопарёвой имеет торговые наименования «У господина Дакена» (так обычно именуют во Франции рестораны) и Betelgeuse (а так зовут добермана матери Лопарёвой). В этом же доме располагается учреждённое в 2023 году юрлицо Espoir D’Athletes («Надежда спортсмена»), которое занимается «прочей деятельностью, связанной со спортом», владельцы намеренно скрыты — это не публичная фирма.

Домовладение, где прописан бизнес Лопарёвой, стоит не менее полумиллиона евро. Речь о втором по богатству французском регионе Рона – Альпы, знаменитом своими горнолыжными курортами, включая Куршевель, и винными угодьями, а также соседством со Швейцарией.







Что у фигуристки Лопарёвой может оставаться на родине

В Москве Евгения Лопарёва жила возле Белорусского вокзала в трёшке реконструированной сталинки на улице Нижней. Цена актива до 30 млн рублей. Такое жильё, учитывая расположение, обычно сдают посуточно за 5–15 тысяч рублей. Ещё фигуристка пользовалась трёшкой в панельной высотке у Джамгаровского пруда в Лосиноостровском районе, стоимость актива до 20 млн рублей, сдавать можно за 50 тысяч рублей в месяц.

В Москве Евгения Лопарёва жила возле Белорусского вокзала. Фото © Авито

Мать Лопарёвой Ирина Владимировна много путешествует по миру, похоже, что у неё есть французский паспорт и канадская долгосрочная виза. Это следует из её сообщений в пабликах типа «Ищу попутчика». На аватаре Ирины Лопарёвой в соцсетях красуется логотип «Вертолётов России». Как выяснил Life.ru, мать Лопарёвой действительно как минимум ещё в прошлом году работала на этом предприятии руководителем отдела по работе с клиентами. Год назад она, как топ-менеджер, участвовала в международной вертолётной выставке. Её фото есть на сайте «Вертолётов».

Ирина Лопарёва. Фото © Whatsapp

Авторы Пётр Егоров