Объявленная в розыск правнучка лётчика Чкалова запустила стартап в Бельгии

Дарья Богданова*, правнучка известного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова, открыла стартап в Бельгии. Компания, получившая название May23, была зарегистрирована в Фламандском Брабанте, сообщает РИА «Новости».

Согласно бельгийским регистрационным документам, бизнес Богдановой* имеет широкий спектр разрешенных видов деятельности. Среди них — производство мыла и моющих средств, организация мероприятий, книгоиздание, а также предоставление образовательных услуг. Указывается, что компания будет работать в сфере художественной деятельности, включая создание независимых спектаклей и выполнение журналистских проектов.

Кроме того, известно, что она зарегистрировала свой статус в Бельгии как самозанятое лицо.

Ранее стало известно о причине возбуждения уголовного дела против Богдановой*. Согласно материалам, правнучка лётчика дала интервью, в котором содержались «признаки публичного оправдания терроризма».