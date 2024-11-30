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30 ноября, 04:37

Объявленная в розыск правнучка лётчика Чкалова запустила стартап в Бельгии

РИАН: Правнучка лётчика Чкалова Дарья Богданова* запустила бизнес в Бельгии

Дарья Богданова*. Фото © Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

Дарья Богданова*. Фото © Facebook (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

Дарья Богданова*, правнучка известного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова, открыла стартап в Бельгии. Компания, получившая название May23, была зарегистрирована в Фламандском Брабанте, сообщает РИА «Новости».

Согласно бельгийским регистрационным документам, бизнес Богдановой* имеет широкий спектр разрешенных видов деятельности. Среди них — производство мыла и моющих средств, организация мероприятий, книгоиздание, а также предоставление образовательных услуг. Указывается, что компания будет работать в сфере художественной деятельности, включая создание независимых спектаклей и выполнение журналистских проектов.

Кроме того, известно, что она зарегистрировала свой статус в Бельгии как самозанятое лицо.

Правнучка-русофобка лётчика Чкалова наболтала себе на уголовку в интервью Кашину*
Правнучка-русофобка лётчика Чкалова наболтала себе на уголовку в интервью Кашину*

Ранее стало известно о причине возбуждения уголовного дела против Богдановой*. Согласно материалам, правнучка лётчика дала интервью, в котором содержались «признаки публичного оправдания терроризма».

* Включена в список иноагентов и перечень террористов и экстремистов.

Тимур Хингеев
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