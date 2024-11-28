Правнучка-русофобка лётчика Чкалова наболтала себе на уголовку в интервью Кашину*

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении правнучки советского лётчика Валерия Чкалова, Дарьи Богдановой*, стало её интервью журналисту Олегу Кашину*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, следствие считает, что Богданова, находясь за границей, дала интервью, в котором содержались «признаки публичного оправдания терроризма». Эти заявления якобы были направлены на оправдание насильственных действий с целью смены российской власти.

«Реализуя свой преступный умысел, Богданова Д. А. не позднее 30 января 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, дала интервью Кашину* О. В., в ходе которого сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти», — говорится в материалах дела.

Напомним, Измайловский суд Москвы ранее заочно арестовал Богданову*, обвиняя её по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ей инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма через СМИ и интернет.

31 октября Росфинмониторинг включил Богданову* в список террористов и экстремистов. Следствие также утверждает, что она распространяла недостоверные сведения о политике властей РФ, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в акциях по сбору средств для ВСУ.