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Регион
30 ноября, 06:49

ВСУ попытались атаковать с воздуха Каспийск

Глава Дагестана заявил о попытке БПЛА атаковать объекты в Каспийске

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в небе над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки БПЛА по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет», – информирует глава республики.

Он находится на постоянной связи с ответственными органами для того, чтобы обеспечить безопасность жителей республики. Меликов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам, а также напомнил про запрет на публикацию фото и видео с мест ЧП.

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t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Андрей Бражников
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