ВСУ попытались атаковать с воздуха Каспийск
Глава Дагестана заявил о попытке БПЛА атаковать объекты в Каспийске
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в небе над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.
«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки БПЛА по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет», – информирует глава республики.
Он находится на постоянной связи с ответственными органами для того, чтобы обеспечить безопасность жителей республики. Меликов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам, а также напомнил про запрет на публикацию фото и видео с мест ЧП.