ВСУ попытались атаковать с воздуха Каспийск

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в небе над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки БПЛА по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет», – информирует глава республики.