Геофизик подсчитал, когда северный магнитный полюс может достичь России

Примерно через сто лет до России может дойти северный магнитный полюс. Сейчас учёные до сих пор не знают, почему он несколько веков находился на севере Канады, а последние 120 лет начал понемногу перемещается в сторону географического полюса, рассказал геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин.

«Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберётся до берегов России, но может взять и остановиться», — рассказал РИА «Новости» учёный.

Предсказать движение полюсов нельзя, потому что магнитное поле формируется сложными процессами во внутреннем ядре Земли. Сейчас в мире информации об этом очень мало. По словам геофизика, стрелка компаса за последние 100 лет стала показывать направление ближе к истинному северу из-за движения северного магнитного полюса к географическому. Он добавил, что движение магнитных полюсов не оказывает никакого влияния на повседневную жизнь на нашей планете, поскольку магнитное поле сейчас практически не используется для навигации. При этом специалисты при необходимости используют цифровую модель главного магнитного поля Земли, которая обновляется каждые пять лет.