Северный магнитный полюс движется к России с рекордно низкой скоростью

Ученые обнаружили неожиданную активность в высоких широтах Арктики, поскольку магнитный Северный полюс движется в сторону России с рекордно низкой скоростью. Об этом пишет издание Independent.

Северный магнитный полюс, в отличие от географического, меняет своё местоположение из-за изменений в магнитных полях Земли. Доктор Уильям Браун из Британской геологической службы (BGS) объяснил, что это связано с хаотичным движением расплавленного железа в центре Земли, создающего магнитное поле. Точные прогнозы относительно его движения сделать невозможно, хотя учёные могут отслеживать изменения.

С 1600 по 1990 годы полюс смещался на 10-15 км в год, но с начала 2000-х его скорость увеличилась до 55 км в год. За последние пять лет она снизилась до 25 км в год.

Данные о движении полюса собираются с помощью Мировой магнитной модели, созданной в сотрудничестве с Национальной океанической и атмосферной администрацией США. Эта модель используется для работы компасов, GPS-систем и военных навигационных инструментов. Прогнозировать точное местоположение полюса невозможно, но благодаря сети наземных станций и спутников учёные могут отслеживать изменения в геомагнитном поле.