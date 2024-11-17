Северный магнитный полюс движется к России с рекордно низкой скоростью
Independent: Учёные фиксируют медленное движение магнитного полюса в сторону РФ
Ученые обнаружили неожиданную активность в высоких широтах Арктики, поскольку магнитный Северный полюс движется в сторону России с рекордно низкой скоростью. Об этом пишет издание Independent.
Северный магнитный полюс, в отличие от географического, меняет своё местоположение из-за изменений в магнитных полях Земли. Доктор Уильям Браун из Британской геологической службы (BGS) объяснил, что это связано с хаотичным движением расплавленного железа в центре Земли, создающего магнитное поле. Точные прогнозы относительно его движения сделать невозможно, хотя учёные могут отслеживать изменения.
С 1600 по 1990 годы полюс смещался на 10-15 км в год, но с начала 2000-х его скорость увеличилась до 55 км в год. За последние пять лет она снизилась до 25 км в год.
Данные о движении полюса собираются с помощью Мировой магнитной модели, созданной в сотрудничестве с Национальной океанической и атмосферной администрацией США. Эта модель используется для работы компасов, GPS-систем и военных навигационных инструментов. Прогнозировать точное местоположение полюса невозможно, но благодаря сети наземных станций и спутников учёные могут отслеживать изменения в геомагнитном поле.
Ранее знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов поднялся на борт ледокола «50 лет Победы» после того, как завершил работу на одиночной полярной станции в районе Северного полюса, которая является первой такой в мире. Он провёл на льдине почти три недели и установил новый мировой рекорд.
Shutterstock / FOTODOM / Denis Belitsky