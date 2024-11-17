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17 ноября, 02:47

Северный магнитный полюс движется к России с рекордно низкой скоростью

Independent: Учёные фиксируют медленное движение магнитного полюса в сторону РФ

Ученые обнаружили неожиданную активность в высоких широтах Арктики, поскольку магнитный Северный полюс движется в сторону России с рекордно низкой скоростью. Об этом пишет издание Independent.

Северный магнитный полюс, в отличие от географического, меняет своё местоположение из-за изменений в магнитных полях Земли. Доктор Уильям Браун из Британской геологической службы (BGS) объяснил, что это связано с хаотичным движением расплавленного железа в центре Земли, создающего магнитное поле. Точные прогнозы относительно его движения сделать невозможно, хотя учёные могут отслеживать изменения.

С 1600 по 1990 годы полюс смещался на 10-15 км в год, но с начала 2000-х его скорость увеличилась до 55 км в год. За последние пять лет она снизилась до 25 км в год.

Данные о движении полюса собираются с помощью Мировой магнитной модели, созданной в сотрудничестве с Национальной океанической и атмосферной администрацией США. Эта модель используется для работы компасов, GPS-систем и военных навигационных инструментов. Прогнозировать точное местоположение полюса невозможно, но благодаря сети наземных станций и спутников учёные могут отслеживать изменения в геомагнитном поле.

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Ранее знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов поднялся на борт ледокола «50 лет Победы» после того, как завершил работу на одиночной полярной станции в районе Северного полюса, которая является первой такой в мире. Он провёл на льдине почти три недели и установил новый мировой рекорд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Belitsky

Тимур Хингеев
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