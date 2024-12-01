Пассажиры «Уральских авиалиний» почти сутки ждали рейс в аэропорту Стамбула

Жители Екатеринбурга почти сутки просидели в аэропорту Стамбула в ожидании самолёта. Их никак не могли отправить домой из-за поломки лайнера «Уральских авиалиний».

«Мы приехали в аэропорт за три часа до вылета, сели в самолёт, но через какое-то время капитан объявил, что необходимо провести какие-то тесты, и борт перегнали в другое место», — рассказал kp.ru один из пассажиров, Василий.

В итоге люди прождали борт в аэропорту 21 час. Еду и воду им не предоставили. Лишь через несколько часов туристам предложили поехать в гостиницу. Отдохнуть получилось только три часа, и почти в пять утра людей вернули в аэропорт.

«Поспать в отеле удалось три часа. В 4:40 автобус увёз нас обратно в аэропорт. Здесь мы просидели до 12:25 (по Екатеринбургу), пока нас не пригласили в самолёт. Говорят, самолёт тот же самый, что был вчера», — рассказывает мужчина.