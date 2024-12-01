«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 12:33

Пассажиры «Уральских авиалиний» почти сутки ждали рейс в аэропорту Стамбула

Жители Екатеринбурга почти сутки просидели в аэропорту Стамбула в ожидании самолёта. Их никак не могли отправить домой из-за поломки лайнера «Уральских авиалиний».

«Мы приехали в аэропорт за три часа до вылета, сели в самолёт, но через какое-то время капитан объявил, что необходимо провести какие-то тесты, и борт перегнали в другое место», — рассказал kp.ru один из пассажиров, Василий.

В итоге люди прождали борт в аэропорту 21 час. Еду и воду им не предоставили. Лишь через несколько часов туристам предложили поехать в гостиницу. Отдохнуть получилось только три часа, и почти в пять утра людей вернули в аэропорт.

«Поспать в отеле удалось три часа. В 4:40 автобус увёз нас обратно в аэропорт. Здесь мы просидели до 12:25 (по Екатеринбургу), пока нас не пригласили в самолёт. Говорят, самолёт тот же самый, что был вчера», — рассказывает мужчина.

Американка «зайцем» долетела из Нью-Йорка в Париж, прячась в кабинке туалета
Американка «зайцем» долетела из Нью-Йорка в Париж, прячась в кабинке туалета

Ранее Life.ru рассказал о безбилетнице, которая смогла зайцем долететь из Нью-Йорка в Париж. 57-летняя россиянка Светлана Дали смогла обойти все пункты досмотра и попасть на борт без билета. Нашли её только перед посадкой и сдали в полицию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar