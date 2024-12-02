Как разгадать своё предназначение по дате рождения: Объяснение нумеролога

Дата рождения оказывает огромное влияние на нашу жизнь. От того, какого числа мы появились на свет, может зависеть характер, привычки и род деятельности, рассказала нумеролог, психолог Татьяна Козлова.

По её словам, в нумерологии очень важным аспектом является число жизненного пути человека. Чтобы его рассчитать, надо сложить все цифры даты рождения и привести результат к однозначному числу: от одного до девяти, или к одному из так называемых мастер-чисел — 11, 22, 33.

«То есть если человек родился, например, 10 мая 1991 года, его жизненным числом будет восьмерка: 1+5+1+9+9+1=26, 2+6 = 8. Если же он родился 10 февраля 1990 года, расчёты нужно будет остановить на мастер-числе: 1+2+1+9+9=22», — пояснила нумеролог в беседе с «Москвой 24».

Люди с жизненным числом один часто становятся инициаторами и лидерами, они могут стать новаторами в своей области. В свою очередь двойка связана с гармонией, партнёрством и чувствительностью к другим, что подходит миротворцам. Тройка символизирует творчество, радость и общение, четвёрка — стабильность, трудолюбие и практичность, что является хорошими организаторскими навыками. Пятёрка связана со свободой и приключениями, шестёрка — с любовью, заботой о семье и служением другим. Такие люди могут стать отличными опекунами и защитниками.

Люди, у кого выпала семёрка, обладают аналитическим мышлением и ценят духовное развитие. Восьмёрка символизирует власть, успех и финансовую стабильность, что делает из людей успешных бизнесменов, а девятка — альтруизм и сострадание. Мастер-число 11, по словам нумеролога, связано с высокой интуицией, вдохновением и духовным развитием. 22 символизирует способность реализовывать большие идеи на практике. 33 связано с высоким уровнем сострадания и служением обществу.