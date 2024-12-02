Россиянам назвали способы борьбы с ПТСР и паническими атаками

Современные исследования показывают, что страх и стресс — это сложные эмоциональные состояния, которые оказывают значительное влияние на наше поведение и здоровье. Профессор Института когнитивных исследований СПбГУ Ирина Шошина в интервью RT рассказала о физиологических механизмах страха и методах борьбы с ним.

Панические атаки, как объясняет Шошина, возникают из-за резкого выброса дофамина в срединных структурах ствола головного мозга. Этот нейромедиатор играет ключевую роль в эмоциональной окраске событий, и его избыток может привести к состоянию неконтролируемого страха. Люди, подверженные паническим атакам, могут использовать простые методы самопомощи, такие как отвлечение внимания с помощью резинки на запястье или укола иголкой, чтобы прервать приступ.

В то же время шведские учёные обнаружили, что игра в тетрис может быть эффективным способом борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Один сеанс способен облегчить состояние пациента на несколько недель. Шошина подтверждает, что тетрис помогает переключить мозг, снимая активность с зон, связанных с отрицательными эмоциями, и активируя системы, ответственные за концентрацию внимания.

ПТСР и панические атаки, хотя и связаны с работой миндалины мозга, проявляются по-разному. ПТСР характеризуется навязчивыми воспоминаниями и требует когнитивного вмешательства, тогда как панические атаки связаны с вегетативными проявлениями тревоги. В случае ПТСР мозг может проигрывать травмирующие события заново, и здесь важно вовремя вмешаться, чтобы разорвать этот цикл.

Фобии — ещё одна форма деструктивного страха, которую можно объяснить с точки зрения нейробиологии. Они представляют собой неконтролируемые реакции на определённые раздражители и реализуются на уровне подкорковых структур мозга. Несмотря на иррациональность фобий, мозг остаётся пластичным, и терапия может помочь в перестройке нейронных связей.

Интересно, что существуют редкие патологии, такие как болезнь Урбаха — Вите, при которых люди не испытывают страха. Однако более распространён синдром Вильямса, при котором пациенты не воспринимают незнакомцев как угрозу и ведут себя с ними очень открыто. Это связано с нетипичной организацией миндалины.