4 декабря сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 4 декабря в России нет. Поздравляем работников банковской сферы и компьютерщиков. Пишем письма Деду Морозу и обнимаемся для поддержания здоровья. 3 декабря, 21:02 Какие праздники отмечают в России 4 декабря. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / diana.grytsku, freepik, frepik.diller

Какие праздники в России

День информатики в России

Дата в 2024 году: 4 декабря, среда.

С 4 декабря 1948 года отмечается День информатики в России. Хотя в Российской Федерации этот праздник не установлен официально, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли.

Термин «информатика» был введён Карлом Штейнбухом в 1957 году для обозначения технической области автоматизированной обработки информации с помощью компьютеров. В СССР термин был предложен Александром Харкевичем в 1962 году.

4 декабря 1948 года стало знаковой датой в истории российской информатики. Член-корреспондент АН СССР И.С. Брук и инженер Б.И. Рамеев представили проект первой цифровой вычислительной машины. Государственный комитет Совета министров СССР зарегистрировал их изобретение под номером 10475.

Этот документ считается первым официальным свидетельством развития вычислительной техники в СССР. Прародителем подобных устройств называют Германа Холлерита, создавшего первую электрическую вычислительную машину ещё в 1888 году.

Сегодня информационные технологии активно развиваются и применяются практически во всех сферах жизни: образовании, медицине, науке, промышленности, управлении и торговле. Информатика как наука играет ведущую роль в развитии современного общества.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

4 декабря, в День заказов подарков, пишут письма Деду Морозу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Lurye

Дата в 2024 году: 4 декабря, среда.

4 декабря отмечается необычный, добрый праздник, посвящённый наступающему Новому году, — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В это время почтамты в разных странах начинают принимать письма Деду Морозу: дети и их родители могут отправить свои пожелания о подарках — и письма обязательно дойдут до волшебника.

Каждый год российский Дед Мороз получает миллионы писем от детей и взрослых. В его резиденции в Великом Устюге даже есть специальное здание для хранения писем. Дети присылают самые разные пожелания, Дед Мороз внимательно читает все письма, а его помощники на Сказочной Почте отвечают на них, если указан обратный адрес. В последние годы дети хотят всё более дорогие и необычные подарки: компьютеры, смартфоны, мопеды, а некоторые даже просят найти работу для родителей или хорошего спутника для сестры.

История зимних волшебников в разных странах уходит корнями в глубокую древность. Например, архиепископ Николай, который жил в IV веке и совершал добрые дела, был реальным прообразом Санта-Клауса. В России же Дед Мороз известен с давних времён под разными именами: Трескун, Морозко, Студенец.

Психологи считают веру в чудо очень важной. Она помогает детям быть открытыми, общительными и верить в невозможное. Писать письмо Деду Морозу — это не просто традиция, а маленькое волшебство, которое согревает детские сердца. Главное в этой традиции — надежда и вера в добро.

Какие праздники в мире

Международный день банков

ООН установила Международный день банков пять лет назад. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 4 декабря, среда.

ООН установила Международный день банков (International Day of Banks) в 2019 году, признав ключевую роль этих финансовых учреждений в реализации Программы устойчивого развития до 2030 года. Банки не только улучшают жизнь людей, но и обладают огромным потенциалом для решения глобальных проблем, особенно в борьбе с нищетой и неравенством.

ООН призывает банки инвестировать в долгосрочные проекты, несмотря на экономическую нестабильность, и разрабатывать меры для снижения циклических рисков, включая замедление экономического роста, торговые ограничения и климатические изменения. Роль банков является лидирующей в преодолении глобальных системных рисков. Учреждение Дня банков подчёркивает их важность для достижения целей устойчивого развития.

Интересно, что в России почти накануне, 2 декабря, отмечается День банковского работника, тесно связанный с Международным днём банков.

Международный день объятий

Международный день объятий (International Hugging Day) отмечается 4 декабря. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 4 декабря, среда.

Международный день объятий (International Hugging Day) отмечается 4 декабря. В этот день можно обнять любого человека даже без специального повода.

История праздника берёт начало в Австралии. В 70-е годы прошлого века в аэропорту Сиднея можно было видеть молодого иностранца с табличкой «Бесплатные объятия». Говорят, на него обратила внимание лишь одна молодая девушка, признавшаяся ему в том, что осталась одна и чувствует потребность в объятиях. После этого австралийские студенты стали активно выражать друг другу поддержку, внимание и просто заряжаться положительными эмоциями через объятия. В 1986 году праздник перешёл на территорию США, а в 90-х годах его неофициально стали отмечать и в России.

В этот день принято проводить различные флешмобы, связанные с объятиями. Между прочим, медики вполне серьёзно советуют не сдерживать свои эмоции и в другие дни и при встрече с близкими и дорогими людьми почаще проявлять этот знак внимания.

Авторы Андрей Соколов