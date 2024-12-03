Трамп посетит церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери

Избранный президент США Дональд Трамп посетит Париж в эти выходные. Он примет участие в торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери, завершившего реставрацию. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social. Мероприятие пройдёт 7-8 декабря.

«Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», — написал Трамп.