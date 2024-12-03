Трамп посетит церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери
Нотр-Дам-де-Пари. Обложка © X / Cathédrale Notre-Dame de Paris
Избранный президент США Дональд Трамп посетит Париж в эти выходные. Он примет участие в торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери, завершившего реставрацию. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social. Мероприятие пройдёт 7-8 декабря.
«Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», — написал Трамп.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.