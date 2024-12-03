Жители Амурской области создали первую предновогоднюю открытку на льду

В Тындинском районе Амурской области энтузиасты создали уникальную ледовую открытку, изображающую змею — символ наступающего 2025 года. Используя лишь лопаты и горячий чай для согрева, местные жители расчистили снег на замёрзшем озере и представили свою работу с высоты птичьего полёта. На создание праздничного изображения потребовался всего один час, о чём сообщает Amur Mash.

В Амурской области показали открытку, созданную на льду. Видео © Telegram / Amur Mash

Эта традиция создания ледовых картин появилась в память о Валерии Мельникове, знаменитом художнике-самоучке из села Марково. На протяжении более десяти лет он украшал лёд реки Хомутина новогодними открытками. Мельников, который потерял слух много лет назад, создавал свои работы в одиночку, без стремления к славе или признанию. В начале 2020 года его творчество привлекло внимание журналистов. К сожалению, в октябре того же года художник скончался от коронавируса.

Благодаря недавнему мощному снегопаду в Приамурье, в этом году ледовую открытку удалось создать раньше обычного. В ближайшее время эстафету ледовых рисунков примут и другие города Дальнего Востока, где художники уже разрабатывают свои эскизы и ждут, когда лёд станет достаточно прочным для работы.

Жители региона также рассматривают возможность организации фестиваля ледовых открыток, который объединит энтузиастов со всего Дальнего Востока. Идея фестиваля уже находит отклик среди местных активистов и меценатов, что может придать традиции новый масштаб и привлечь туристов в Приамурье.