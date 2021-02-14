Пылкие признания, катания на собачьих упряжках и валентинка на льду: как в России отмечают День всех влюблённых

Жители России отмечают 14 февраля День святого Валентина — именно сегодня влюблённые могут лишний раз рассказать о своих чувствах друг другу. Во многих субъектах страны в честь праздника проходят концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Пары из Якутии могли прокатиться на собачьих упряжках в этнографическом комплексе "Чочур Муран". Видео © Telegram / ЯСИА

Так, например, пары из Якутии могли прокатиться на собачьих упряжках в этнографическом комплексе "Чочур Муран". Именно так сделали Виталий и Ирина. Они проехались по льду замёрзшего озера.

А жители Амурской области создали на реке Зее снежную валентинку, вдохновившись примером своего земляка — художника Валерия Мельникова, который каждый год создавал новогодние открытки на льду.

"Открытки "ледового волшебника" навсегда останутся в памяти амурчан, а добровольцы помогут сделать так, чтобы память осталась в наших сердцах и передавалась будущим поколениям. Считаю, что подобным образом амурская молодёжь по примеру и опыту деда Валерия сможет не только сохранить память о его поступках, но и продолжить и распространить в массы эту добрую и по-настоящему сказочную зимнюю традицию", — отметил координатор акции заместитель председателя Молодёжного правительства Амурской области Евгений Мулявко.

Возможность признаться в любви во всеуслышание появилась и у жителей Читы: на главной площади города для этих целей установили микрофон. Первым выступил мальчик Ярослав, который поздравил с Днём всех влюблённых свою маму.

В Томской областной детско-юношеской библиотеке провели познавательную игровую программу с мастер-классом "Валентинки для Валентинок" для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района". Ребятам рассказали об истории праздника, а также о традициях в разных странах. Участники мероприятия также сделали собственные яркие открытки.

Особенно популярными в этом году стали онлайн-акции, которые проводятся в соцсетях. Так, например, пары делятся своими фотографиями в Сети с хештегом #РоссияСтранаЛюбви, а также рассказывают, что они любят.

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