В Верховном суде рассказали, сколько человек арестовали в России с начала года
Подносова: За 9 месяцев 2024 года суды отправили в СИЗО 61 тысячу человек
В течение девяти месяцев 2024 года российские суды приняли решение о заключении под стражу 61 тысячи граждан в качестве меры пресечения. В то же время по 9 тысячам ходатайств о направлении обвиняемых в СИЗО было отказано.
«За девять месяцев 2024 года рассмотрено 70 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Удовлетворена 61 тыс. ходатайств, или 88%, отказано в удовлетворении 9 тыс., или 12%», — заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Совета судей РФ.
Также из 124 тысяч ходатайств о продлении срока содержания под стражей былf удовлетворено 121 тысяча (97%), в удовлетворении трёх тысяч (3%) отказано.
Ранее Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу блогера Ильи Варламова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. Изначально жалобу приняли, но дата рассмотрения не была назначена.
* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.
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