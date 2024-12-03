В Верховном суде рассказали, сколько человек арестовали в России с начала года

В течение девяти месяцев 2024 года российские суды приняли решение о заключении под стражу 61 тысячи граждан в качестве меры пресечения. В то же время по 9 тысячам ходатайств о направлении обвиняемых в СИЗО было отказано.

«За девять месяцев 2024 года рассмотрено 70 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Удовлетворена 61 тыс. ходатайств, или 88%, отказано в удовлетворении 9 тыс., или 12%», — заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Совета судей РФ.

Также из 124 тысяч ходатайств о продлении срока содержания под стражей былf удовлетворено 121 тысяча (97%), в удовлетворении трёх тысяч (3%) отказано.

Ранее Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу блогера Ильи Варламова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. Изначально жалобу приняли, но дата рассмотрения не была назначена.